Schiphol verzoekt airlines vluchten te schrappen en geen nieuwe boekingen te accepteren

“Ons dringende verzoek aan u is om boekingen voor vertrekkende (lokale) passagiers voor 2 mei tot 8 mei te annuleren en zorgen dat er voor de komende periode geen nieuwe boekingen worden gedaan”, dat vraagt Schiphol aan luchtvaartmaatschappijen, zo is te lezen in een brief die in het bezit is van Travelpro. Vanuit de reisbranche wordt woedend gereageerd.

“We begrijpen dat dit verzoek ongebruikelijk is, maar we zouden dit niet doen als we het niet nodig achtten om de operationele uitdagingen die voor ons liggen het hoofd te bieden en om

de meer drastische optie om de luchthavencapaciteit te verminderen, die we eigenlijk willen vermijden, te voorkomen.”

De luchthaven laat weten dat de passagiersaantallen hoger zijn dan de beschikbare beveiligingscapaciteit. “Ons verzoek aan alle luchtvaartmaatschappijen is om het aantal vanuit Nederland vertrekkende passagiers voor zaterdag terug te brengen met 3.500 en voor zondag met 5800. Het omboeken van deze passagiers naar week 18 is geen optie aangezien we ook dan drukte verwachten.”

Schiphol heeft sinds het begin van de meivakantie te maken met een ongekende drukte, personeelstekorten en een staking van een deel van het KLM-personeel. Zelf schrijft de luchthaven: “Sinds zaterdag 23 april hebben wij te maken gehad met verschillende belangrijke operationele problemen, waarvan wij verwachten dat de gevolgen niet onder controle zullen zijn zonder maatregelen te nemen.”

