Schrijf je in voor een scheepsbezoek aan boord van de MSC Magnifica

Altijd al een schip van binnen willen zien? Dat kan, schrijf je snel in voor een scheepsbezoek aan boord van de MSC Magnifica in IJmuiden. Dit is de unieke kans voor een prachtige eerste indruk.

Ons eerste scheepsbezoek staat gepland op 14 januari 2022. Deze scheepsbezoeken zullen elke week op vrijdag plaats vinden tot en met 8 april 2022.

Het enige wat je moet doen om je aan te melden voor een van de volgende scheepsbezoeken is het onderstaande formulier invullen. Houd er alsjeblieft rekening mee dat er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar zullen zijn per datum. Wij raden je daarom aan om zo snel mogelijk het onderstaande formulier in te vullen om je zelf op tijd van een plek te kunnen verzekeren.

Link naar het inschrijvingsformulier: https://form.jotform.com/21326184716605

Voorlopige programma scheepsbezoek:

09:45 – Meet & Greet

10:00 – Testen in de terminal voor alle deelnemers

11:00 – Inscheping

11:30 – Sales Presentatie

12:30 – Lunch

13:30 – Scheepstour

15:00 – Einde / Ontscheping

Voorwaarden:

Bezoekers moeten een coronatoegangsbewijs kunnen laten zien van een vaccinatie. Gasten worden als volledig gevaccineerd beschouwd als ze de volledige vaccinatie met een goed gekeurd vaccin meer dan 14 dagen voor aanvang hebben gekregen. Onder goedgekeurde vaccins vallen: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. Een ‘mix-and-match’-combinatie van de bovenstaande lijst met vaccins wordt geaccepteerd (2 shots Pfizer, Moderna, AstraZeneca of 1 shot Johnson & Johnson). Een prik en een herstelbewijs wordt niet als volledig gevaccineerd beschouwd.

Eenmaal bij de terminal aangekomen moet er een antigeen test afgenomen worden.

Overige voorwaarden scheepsbezoek:

• Deelname is alleen geldig na bevestiging van MSC Cruises

• Deelname is gratis maar voor afmeldingen binnen 7 dagen voor het bezoek of no-show zal MSC Cruises annuleringskosten van 30 euro per persoon in rekening brengen

• MSC Cruises heeft recht om het scheepsbezoek te allen tijde te annuleren

• Tijdens slecht weer kan het zijn dat het schip op een andere haven aan zal leggen. MSC Cruises is niet verantwoordelijk voor extra kosten die gemaakt worden om bij de desbetreffende haven te komen

• Transport van en naar de haven, parkeerkosten en eigen uitgaven zijn niet inbegrepen

• Alleen volledig ingevulde registratieformulieren zijn geldig

• Alle bezoekers dienen 18 jaar of ouder te zijn

• Zonder geldig passpoort of identiteitsbewijs zal de persoon niet toegelaten worden aan boord. Uitzonderingen zijn niet mogelijk

• Naamsveranderingen zijn niet toegestaan

• Aangewezen plaatsen en toegang tot het schip zijn niet overdraagbaar aan een ander

• Bezoekers die in een rolstoel zitten moeten onder begeleiding zijn van een begeleider

• Roken is niet toegestaan tijdens de rondleiding

Author Dylan Cinjee