SeaDream maakt cruises Middellandse Zeegebied 2022 bekend

SeaDream Yacht Club heeft haar routes bekendgemaakt die het gaat varen in het seizoen 2022 waaronder enkele nieuwe routes. Onder de nieuwe routes twee reizen naar de Zwarte Zee en een reis naar de oostelijke Middellandse Zee met een terugkeer naar Israël. SeaDream zal in 2022 ook een aantal van de mediterrane reizen recreëren die in 2020 zijn geannuleerd vanwege Covid-19.

De rederij laat weten in totaal 47 nieuwe cruises aan te bieden in het Middellandse Zeegewbied in 2022. “We zullen in 2022 een aantal reizen aanbieden die in 2020 zijn geannuleerd”, aldus Andreas Brynestad van SeaDream. “We wilden ervoor zorgen dat onze gasten kunnen genieten van de reizen waar ze naar uitkijken. We hebben ook twee reizen over de Zwarte Zee toegevoegd, een reis in Israël en een reis in de oostelijke Middellandse Zee. We weten dat mensen graag weer willen reizen en uitkijken naar een betere toekomst. ”

De nieuw aangekondigde reizen omvatten twee reizen in de Zwarte Zee, één in juni en één in augustus. De oostelijke Middellandse Zee-reis, met een stop in de stad Haifa, staat gepland voor mei. Daarnaast benoemt SeaDream onder meer Santorini en Istanbul als hoogtepunten van het seizoen 2022.

