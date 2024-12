SGR en GGTO (Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators) gaan per 1 januari samenwerken.

De samenwerking houdt onder meer in dat SGR het bestuur van de GGTO zal overnemen met ingang van 1 januari 2025. Het huidige bestuur zal vanaf dat moment op de achtergrond als adviseur van de stichting actief betrokken blijven.

GGTO werd in januari 2012 als garantiefonds opgericht. Er bestond toen in Nederland geen garantieregeling voor kleine gespecialiseerde reisorganisaties. Twaalf jaar later is de GGTO gegroeid tot zo’n 300 deelnemende reisorganisaties en zorgt de GGTO ervoor dat ook de kleine reisspecialisten (met een maximale omzet van 1 miljoen euro) aan hun wettelijke garantieplicht kunnen voldoen.

De GGTO heeft een paar moeilijkere jaren achter de rug, vooral in periode van de coronapandemie. De GGTO is en blijft een klein fonds voor kleine reisondernemingen met een maximale omzet van 1 miljoen euro. Ondanks deze bovengrens kunnen de schades hoog oplopen.

SGR is opgericht in 1983 en richt zich op (middel)grote reisondernemingen. SGR heeft circa 600 deelnemers.

GGTO heeft in 2020 en 2021 een paar grote schades ervaren. In deze periode heeft ook de GGTO steun van de overheid gekregen in de vorm van een lening, zoals ook de andere Nederlandse garantiefondsen. Zonder deze steun zou de GGTO het niet hebben gered.

Deze kwetsbaarheid wilden de huidige bestuurders van GGTO niet nog een keer ervaren. Zij zien het als hun taak om het voortbestaan van de GGTO als stichting zoveel mogelijk zeker te stellen, aangezien ook het voortbestaan van veel van de deelnemers hier indirect van afhangt.

Voordelen

Na intensieve gesprekken is besloten om samen te werken met SGR om de continuïteit op lange termijn te waarborgen.

Zoals gezegd houdt de samenwerking onder meer in dat SGR het bestuur van de GGTO met ingang van 1 januari 2025 overneemt. Het huidige bestuur blijft vanaf dat moment op de achtergrond als adviseur van de stichting actief betrokken.

Daarnaast is ook overeengekomen dat de werkwijze, de huidige regels en de garantieregeling niet gewijzigd zullen worden. De GGTO blijft dus voortbestaan als zelfstandige naam en organisatie, maar zal achter de schermen verbonden zijn met SGR.

Deze manier van samenwerking brengt veel voordelen voor de GGTO en SGR, maar ook voor de deelnemende reisondernemingen, zeggen de beide garantiefondsen. Voorbeelden zijn:

-Kennisdeling: SGR kent de reiswereld en de steeds veranderende Nederlandse en Europese regelgeving ten aanzien van garantieregelingen als geen ander.

-SGR kan de GGTO financieel bijstaan mocht hier in buitengewone omstandigheden noodzaak toe zijn.

-Achter de schermen heeft SGR beschikking over een efficiënt systeem, waardoor de financiële afhandeling, het databasebeheer en website beter op elkaar kunnen aansluiten.

-Ondernemingen die bij de GGTO door de omzetgrens heen groeien, kunnen makkelijker overstappen naar een aansluiting met SGR, als zij dit willen.

-Beide partijen kunnen samen investeringen doen in IT en systemen.

-Door de samenwerking kunnen deelnemers van de GGTO makkelijker instappen bij het Calamiteitenfonds Reizen, het zusje van SGR.

De deelnemende reisondernemingen die bij GGTO en SGR zijn aangesloten, zullen weinig tot niets merken van deze samenwerking achter de schermen, benadrukken de twee fondsen.

Voor SGR betekent de samenwerking dat er ook voor SGR-deelnemers een mogelijkheid is om makkelijker naar de GGTO over te stappen als dat met de regels van GGTO beter bij hun reisonderneming past. Samen zullen SGR en de GGTO meer dan 900 reisondernemingen in Nederland bedienen.