SGR start tweede ronde met hulp aan klanten oud DR-T/D-reizen

Vandaag is SGR gestart met het uitnodigen van klanten die in het bezit zijn van een voucher met SGR-Garantie en een reis hadden geboekt met een vertrekdatum in april 2020 en klanten die een reis hebben geboekt met een vertrekdatum in april en mei 2021, die nog niet door d-reizen was geannuleerd.

Klanten die een reis hadden geboekt met een vertrekdatum in maart 2020 en die in het bezit zijn van een voucher met SGR-Garantie, maar nog geen uitnodiging van SGR hebben ontvangen, kunnen contact opnemen met SGR. Stuur daarvoor een e-mail naar sgr@sgr.nl met als onderwerpregel ‘Reis vertrek maart 2020 geen uitnodiging ontvangen’.

SGR heeft besloten om geen reizen uit te voeren met een vertrekdatum tot en met 13 juni 2021 met betrekking tot bij d-reizen geboekte reizen waarbij d-reizen de reisorganisator was. Klanten met een vertrekdatum vanaf 14 juni 2021 worden door SGR persoonlijk geïnformeerd of de reis wel of niet kan doorgaan.

Wordt er een andere reisorganisator dan d-reizen vermeld op de boekingsbevestiging? Dan is het mogelijk contact op te nemen met die betrokken reisorganisator om te vragen of de reis nog doorgaat.

Wie andere vragen heeft wordt doorverwezen naar de FAQ’s.

