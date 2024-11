Het Spaanse Rode Kruis (Cruz Roja) zet zich onvermoeibaar in om hulp te bieden na de hevige overstromingen in Zuidoost-Spanje. De regio’s Valencia, Andalusië, Castilla-La Mancha en Murcia zijn zwaar getroffen door het noodweer. Solmar, al 40 jaar dé specialist in zonvakanties naar Spanje, leeft intens mee met de getroffen gemeenschappen en wil graag bijdragen aan de hulpverlening.

Als reisorganisatie die jaarlijks meer dan 60.000 reizigers naar Spanje brengt en ophaalt, houdt Solmar de situatie nauwlettend in de gaten. “Onze reisleiding ter plaatse staat klaar om onze klanten te ondersteunen en hen te informeren over de huidige omstandigheden. Wij begrijpen dat de situatie ingrijpend kan zijn en we willen ervoor zorgen dat onze reizigers veilig en goed geïnformeerd zijn.”

Solmar roept haar klanten op en start een inzamelingsactie voor de getroffen regio’s. “Als bedrijf met een sterke band met Spanje willen wij graag onze steun betuigen en nodigen we onze klanten uit hetzelfde te doen. Voor elke gedoneerde euro verdubbelen wij het bedrag om het Spaanse Rode Kruis te ondersteunen bij hun belangrijke hulpwerkzaamheden. Op deze manier hopen we samen met onze klanten een extra steuntje in de rug te bieden aan de getroffen regio’s”, aldus Paul Cremers, eigenaar van de Caprea Leo Groep, waaronder Solmar.