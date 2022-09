Spaar gratis overnachtingen bij Avila Beach Hotel op Curaçao

Deel dit artikel

Hoe bespaar je als reisagent voor een gratis verblijf in het Avila Beach Hotel op Curaçao? Het antwoord is simpel: voor elke boeking van 7 nachten die je maakt bij het Avila Beach Hotel, ontvangt je 1 nacht gratis voor jezelf (deze is niet inwisselbaar voor contant geld en is ook niet overdraagbaar aan iemand anders).

Deze aanbieding loopt tot 21 december 2023. Je hebt 1 jaar de tijd om de verzamelde gratis nachten in te wisselen. Er is geen boekingsperiode, je kan je verblijf op elk moment boeken op basis van beschikbaarheid.

Blackout-datums: deze aanbieding is niet inwisselbaar van 23 december 2022 tot 7 januari 2023 en 13 – 28 februari 2023.

Boek. Spaar. Reis. Herhaal.

Gratis overnachtingen kunnen alleen worden ingewisseld als jouw gast bij het hotel heeft verbleven. Het Travel Agent Reward Program is geldig voor alle reisagenten van de Europese en Amerikaanse markt.

Schrijf je nu in bij de reserveringsafdeling op: info@avilabeachhotel.com. Meer informatie vind je via deze link.

Author Sharon Evers