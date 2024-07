Untamed Travelling heeft in samenwerking met KLM een spectaculaire zomeractie in het leven geroepen.

Wie bij een reis van Untamed Travelling een KLM-vlucht boekt, profiteert van een gratis upgrade naar een Economy Comfort stoel. Meer beenruimte, een rugleuning die verder naar achteren kan én bij aankomst sneller het vliegtuig kunnen verlaten, zorgen zeker voor een aangename start van iedere reis.

Deze actie loopt van 1 juli 2024 t/m 31 juli 2024 en is alleen geldig voor nieuwe boekingen waarbij de vluchten door KLM worden uitgevoerd met een reissom van minimaal € 5.000,- p.p. (landarrangement, excl. vluchten) en is onder voorbehoud van beschikbaarheid. In deze periode mag je nieuwsbrieven met inspiratiereizen ter ondersteuning van de upgrade actie tegemoetzien. Nog niet geabonneerd, meld je dan snel aan via https://www.untamedtravelling.com/inschrijven-nieuwsbrief. Boek nu en jouw klanten profiteren mee! Where the world can’t find you…