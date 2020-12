Splinternieuw ‘Terhills Resort by Center Parcs’ vanaf nu te boeken

Het nieuwe premium vakantiepark ‘Terhills Resort by Center Parcs’ opent in 2021 de deuren. Alle 250 luxe cottages zijn gereed, er stroomt water door de bosrivieren en ook wordt hard gewerkt aan de centrale faciliteiten. De eerste gasten kunnen vanaf nu boeken voor een verblijf vanaf 14 juni 2021. Het park ligt op een prachtige locatie in Belgisch Limburg, net over de grens met Nederland.

Frank Van Ouytsel, General Manager Terhills Resort: “Het resort ziet er nu al prachtig uit en we boeken snelle vooruitgang met de werkzaamheden. We zijn dan ook blij dat we kunnen aankondigen dat gasten vanaf nu een verblijf kunnen reserveren op dit prachtige resort: op een unieke plek, middenin de natuur. We zien er naar uit onze eerste gasten volgend jaar te mogen ontvangen en hen het premium vakantiegevoel te laten beleven.”

Een nieuw resort aan de rand van Nationaal Park Hoge Kempen

Wat vroeger een steenkool- en grindwinninggebied was, heeft nu plaatsgemaakt voor een zeer groen vakantiepark. Het resort ligt op een steenworp afstand van Nationaal Park Hoge Kempen. Dit is het enige nationale park van België en het is niet alleen erg populair bij wandelaars, fietsers en mountainbikers, maar ook bij paardrijders.

Sinds de jaren negentig heeft Center Parcs en daarna LRM het voormalige mijnterrein volledig gerevitaliseerd, zodat de natuur volop haar gang kon gaan. Zo is een plek ontstaan waar mens en natuur elkaar op unieke wijze kunnen ontmoeten. De opzet van het resort verschilt sterk van de parken die de naam Center Parcs voeren. Daarom is gekozen voor een eigen identiteit binnen het aanbod van Center Parcs. Het resort is kleinschaliger van opzet en alles draait om de harmonie tussen mens en natuur. Dat kan door te genieten op het strand of een bootje te huren om vanaf je cottage over het prachtige meer te varen. Ook wandelen in de bossen van het Nationaal Park of het deelnemen aan een van de natuurgeoriënteerde workshops passen goed bij de kernwaarden van het resort.

Terhills Resort telt 250 cottages die zorgen voor een premium vakantiebeleving. De vrijstaande accommodaties zijn voorzien van een stijlvolle inrichting, voor twee tot twaalf personen. De cottages zijn beschikbaar in de twee luxeniveaus VIP en Exclusive. Deels beschikken ze over een eigen steiger en de Exclusive cottages hebben allen een eigen sauna.

De Country Club, een prachtig gebouw met panoramisch uitzicht over het meer, herbergt alle centrale faciliteiten: een restaurant met verwarmd terras, een kleine supermarkt, een indoor speeltuin, een Kids Club, een workshopruimte, het Cycle Center en de receptie. Ook biedt het toegang tot de Aqua Garden: een binnen- en buitenzwembad met kinderbad.

De cottages zijn gemaakt van duurzame materialen en een belangrijk deel van het resort wordt voorzien van elektriciteit die wordt opgewekt door een zonnepark op het Terhills-terrein. Op de Country Club komen groene daken en er wordt sterk ingezet op de verrijking van de biodiversiteit op het resort.

De bouw loopt volledig volgens schema en het resort zal naar verwachting medio 2021 de deuren openen. Gasten kunnen vanaf nu een reservering maken voor een verblijf vanaf 14 juni 2021.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.