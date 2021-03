Spoedteststraat: ‘Samen houden we Nederland open’

(partnerblog) Wie op reis gaat, moet voor veel bestemmingen bij aankomst een negatieve PCR-test kunnen tonen. Niet zelden wordt ook nog om een sneltest gevraagd, die aantoont dat je geen Covid-19 hebt. Deze sneltest dient soms maximaal 4 uur voor vertrek te zijn afgenomen. Om deze services mogelijk te maken, heeft Spoedteststraat sinds kort een locatie op vijf minuten van vertrekhal 1 op Schiphol, waar desgewenst vlak voor vertrek een sneltest gedaan kan worden.

Spoedteststraat begon circa vijf maanden geleden in Bunnik. De locatie op Schiphol, waar reizigers zich kort voor vertrek kunnen laten testen, bestaat sinds een paar weken. Vestigingen in Rotterdam en Eindhoven volgen binnenkort.

‘De strategische keuze voor Schiphol en de goede ligging zorgen ervoor dat we optimaal bereikbaar zijn’, zegt een woordvoerder. ‘Op en rond Schiphol zijn veel bedrijven gevestigd die de noodzaak hebben om te reizen. Samen houden we Nederland open.’

Ondanks het advies om alleen noodzakelijke reizen te maken, is het toch erg druk bij de testlocaties in Schiphol, zegt de woordvoerder. ‘Een vaak gehoorde klacht is dan ook dat er te veel mensen in een kleine ruimte staan te wachten op een test. Het is dan ook lastig om voldoende afstand te houden en dat brengt risico’s met zich mee.’

Daarom is het volgens hem een stuk veiliger om een sneltest af te nemen in de Spoedteststraat. ‘Je kunt dan namelijk gewoon in je eigen vervoer blijven zitten en dat vermindert het Covid-19 risico aanzienlijk.’

Eigen auto

‘Bij Spoedteststraat.nl heb je op slechts vijf minuten rijafstand van vertrekhal 1 van Schiphol de mogelijkheid om op een veilige manier een sneltest te doen. Je rijdt met je eigen auto naar de sneltest-locatie, waar je vervolgens een tent inrijdt. Dan komt een zorgprofessional de sneltest bij je afnemen, terwijl jij in de auto blijft zitten. De sneltest is binnen vijf minuten gedaan. Doordat je in de auto blijft zitten, blijft het contact met anderen beperkt. Dat is dus heel anders dan wanneer je in de testlocatie bij Schiphol met 20 mensen in de rij staat te wachten.’

Na het afnemen van de sneltest rijd je zo door naar de parkeergarage van Schiphol. Binnen 15 tot 30 minuten na afname van de corona-test krijg je de uitslag al via e-mail en ben je bij een negatieve uitslag klaar om te vliegen.

Wie geen eigen vervoer naar de teststraat heeft, kan een PCR-taxi boeken die je veilig naar de teststraat en weer retour naar luchthaven Schiphol brengt.

Verantwoord

Wanneer de testuitslag negatief is en je dus geen corona hebt, kun je gaan vliegen. Na het afnemen van de test krijgen reizigers een certificaat toegestuurd via e-mail. ‘De afgelopen tijd zijn valse certificaten regelmatig in het nieuws geweest. Het certificaat van de sneltest van Spoedteststraat wordt internationaal erkend en geaccepteerd’, zegt de woordvoerder. Het certificaat kan online bij Controle Echtheid Certificaat gevalideerd worden door de douane en bij het inchecken. ‘Zo helpen we als bedrijf actief mee in de strijd tegen valse reiscertificaten.’

Reizigers dienen wel op te letten, want niet alle landen staan een sneltest (antigeen-test) toe. Voor sommige landen is een PCR-test verplicht. Het advies is dan ook: check altijd even of voor een bestemming naast een sneltest ook een negatieve PCR-uitslag is vereist.

Een paar voorbeelden:

-Bonaire: PCR-test (maximaal 72 uur voor vertrek) en antigeentest (maximaal 4 uur voor vertrek)

-Denemarken: PCR-test of antigeentest (beide maximaal 24 uur voor vertrek)

-Duitsland: PCR-test of antigeentest (beide maximaal 48 uur voor vertrek)

-Finland: PCR-test of antigeentest (beide maximaal 72 uur voor vertrek)

De voorwaarden kunnen per dag wisselen, naar gelang de actualiteit. Nog een goed advies is om altijd de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken te checken voor de meest actuele adviezen, voordat je een afspraak reserveert.

Sneltest op Schiphol

De veiligheid bij Spoedteststraat.nl is zo hoog dat naast bedrijven ook (semi)overheden en zelfs voetbalclubs kiezen voor deze door de RIVM erkende sneltesten. Enkele namen van klanten op de website: DHL, de politie en Boeing.

Veel van de bedrijven waar Spoedteststraat mee samenwerkt, zijn gevestigd in de regio rond de luchthaven.

‘Het verlies van kostbare werktijd wordt voorkomen aangezien men met eigen vervoer door de teststraat rijdt’, zegt de woordvoerder.

Op verzoek kan de teststraat ook op een gekozen locatie worden opgezet voor zakelijke testen. De spoedteststraat is 7 dagen per week open van 07.00 tot 19.00 uur. Afspraken kunnen 24 uur per dag online worden gemaakt op Spoedteststraat.nl. Betalen kan online met iDeal of creditcard of bij de testlocatie met pinpas of contant. (Foto: Shutterstock).

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.