Corendon beleeft dit weekend de primeur van zijn Open House Day Event voor de retail. Het evenement is bedoeld voor reisagenten uit Nederland en België en ging vrijdag van start in het bekende Corendon Amsterdam Schiphol Hotel.



De eerste dag van het event werd vrijdag bezocht door ruim 120 reisagenten uit Nederland, die een ontmoeting hadden met 74 leveranciers/hotelpartners, van wie de meeste speciaal naar Nederland waren overgekomen. Het evenement wordt zaterdag voortgezet met 110 agenten uit België.

Als kers op de taart is er zondag een consumentendag waarvoor zich bijna 750 mensen hebben aangemeld.

Christophe Lievens, key accountmanager België van Corendon, was vooral blij verrast door de grote toeloop uit België. ‘Gezien de afstand die zij moeten afleggen, ben ik onder de indruk van de grote opkomst vanuit België.’



Met het ‘open huis’ wil Corendon, dat zich steeds meer op de retail richt, de retailpartners tevens een kijkje achter de schermen geven en laten kennismaken met de medewerkers van Corendon met wie zij vaak alleen op afstand, via email of telefoon, contact hebben.

‘De retail plust nog steeds goed bij ons’, zegt Dick Gussen, Director of Brand, Media & Partnerships Corendon.



Het evenement zorgde voor een goede sfeer in het bekende hotel bij Schiphol, met een gevarieerd programma: een grote beursvloer met partners van Corendon, een lunch, diverse presentaties, parallelsessies en na afloop een diner. Als afsluiting was er een feest in de Skybar met award-uitreiking.

Circa vijftig reisagenten maakten gebruik van de mogelijkheid om tegen een kleine vergoeding te blijven overnachten, met ontbijt en voor de liefhebbers een excursie naar Amsterdam.



In zijn presentatie in de bioscoopzaal van het hotel gaf Rutgher Verstrepen, sales manager retail Nederland van Corendon, een overzicht van het productaanbod. Hierin was een hoofdrol weggelegd voor de eigen Airbus A350, waarmee Corendon vanaf Schiphol naar Curaçao en Bonaire vliegt. Het toestel telt 432 stoelen, met diverse stoeltypes. De Comfort Plus-stoelen met meer beenruimte zijn volgens Verstrepen erg populair. Ook de Adult Only zone wordt goed geboekt, net als de mogelijkheid om met twee reizigers op een rijtje van drie een vrije middenstoel te boeken.



Awards

Tijdens de awarduitreiking zette Corendon vrijdagavond enkele partners in het zonnetje. Dit zijn de winnaars:

Ambassador of Corendon 2024: reisbureau Opmeer (Margareth Overman).

Curaçao Expert Award 2024: The Travel Club.

Customer Service Excellence Award 2024: TravelBy Marijke (Marijke Abbekerk).

Contact Center Excellence Award 2024: Travel Counsellors (Felicia van Leeuwen).

Türkiye Expert Award 2024: Pelikaan Travel Group.

Green Label Expert Award 2024: Travel Store.



Foto: Christophe Lievens, Dick Gussen en Rutgher Verstrepen.