StayStrongTravel

“Het is niet zo dat de grote betekenis van mijn leven in reizen zit. De rust, stilte en tijd die we momenteel hebben, leert ons misschien dat het bijzondere of het avontuurlijke niet altijd elders te vinden is. Het kan ook juist in de verstilling zitten, in het lokale, in het nabije. Ons leven is natuurlijk zo vol met allerlei activiteiten, normaal gesproken, dat je er nauwelijks tijd voor hebt om daar bij stil te staan. Nu alles noodgedwongen stilstaat, is het toch de uitdaging om te zien dat het avontuur ook dichtbij kan zijn.”

“Een leven is beperkt, is begrenst. Ik kan wel dromen dat ik ooit naar Azië of Afrika zal gaan, maar waarschijnlijk gaat dat in mijn leven niet gebeuren en ik heb daar ook eigenlijk helemaal geen problemen mee. De betekenis van mijn leven zit wel in goede verhalen vertellen. Het zit héél erg in onze cultuur dat je alleen maar goede verhalen kan vertellen als je de hele wereld hebt afgereisd. Maar je kan ook hier, staand op De Dam, goede verhalen vertellen. Die kunst hebben we ons helaas niet helemaal aangeleerd. Verhalen vertellen over wat het is om thuis te zijn. Misschien moeten we in deze periode maar gaan leren om mooie verhalen aan elkaar te vertellen over hoe het is om thuis te zijn. Het kan best zijn, dat dat net zoveel avontuur oplevert en net zoveel goede verhalen dan wanneer je de hele wereld afreist.”

Bovenstaande woorden zijn van Marli Huijer (hoogleraar publieksfilosofie aan de Erasmus School of Philosophy, Erasmus Universiteit Rotterdam en voormalig Denker des Vaderlands). Zij zette daarmee min of meer Floortje Dessing in haar nieuwe serie ‘Floortje Blijft Hier’ even op haar plek. Indirect ook de reiswereld. Het zijn ook woorden waar jij, nu je ze toch hebt gelezen (of gisteravond hebt gehoord), over na gaat denken. Als mens, maar zeker ook als reisprofessional. Overigens liet deze hoogleraar ook aan Floortje weten dat zij de gebouwen in Amsterdam veel indrukwekkender vindt dan zichzelf…

Tom van Apeldoorn en Frank Oostdam hadden het in ‘Een goed gesprek met…’ ook over de toekomst van de reisbranche. Menigeen zal hard nadenken over de toekomst, of denk je soms dat het in de reiswereld na de crisis wel weer z’n gangetje zal lopen? Er komen al tal van onderwerpen voorbij waarvan ‘we’ vinden dat die na de crisis grondig moeten worden aangepakt met op nummer 1 de Richtlijn Pakketreizen. Maar ook: wat gaat er gebeuren met landgrenzen? Durven Nederlanders nog wel ‘ver’? Zijn ‘we’ nog wel welkom in andere landen? Moeten lowcost en massatoerisme verboden worden? Welke regels veranderen? Gaan reisprofessionals uiteindelijk profiteren van de coronacrisis? Er schijnen er te zijn met een glazen bol…

Bij TravelPro blijft het werk doorgaan via laptop, telefoon, Zoom, enzovoorts en proberen we jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Houd je ons ook op de hoogte over ontwikkelingen bij jullie bedrijf, op bestemmingen, over producten en dergelijken? In het nieuwe programma van Floortje, dat overigens echt het terugkijken waard is, leek het wel alsof niemand meer iets te doen heeft. Alsof iedereen de tijd heeft om gezellig met z’n tweetjes over De Dam te lopen. Jij en ik weten dat dat niet zo is. Bij menig reisbedrijf wordt er keihard doorgewerkt, maar steeds vaker hoor ik ook dat er weinig werk meer te doen is. Achter een laptop kan het dan soms angstig stil zijn, alsof je je bevindt in het oog van een orkaan. In het dorp waar ik woon, is dat overigens doorgaans niet veel anders. De reisbranche bevindt zich helaas niet in het oog, maar wordt keihard heen en weer geslingerd door de corona-orkaan en dat doet gekke, maar ook mooie dingen met mensen.

In tijden van crisis leer je als werkgever én als werknemer op wie je kunt rekenen, je leert wie je goede partners en collega’s zijn, wie er hyper, emotioneel of rustig reageren, je ziet de grote monden en egotrippers, maar ook de (mee)denkers, de helpers en hen voor wie het leven (zonder dat zij er iets aan kunnen doen) even stil lijkt te staan. Jullie herkennen er vast een aantal van. Let een beetje op elkaar. Hulp nodig? Vraag het een reisprofessional in onze besloten community TravelPro’s Only op Facebook.

Terwijl ik deze column type, komt mijn zoon om te vertellen dat hij net de regenboogster heeft verdiend tijdens de aardrijkskundeles ‘Europese hoofdsteden’ op zijn Chromebook. Dat is de beste ster die je kan verdienen en daar was hij trots op. Het zijn de mooie momenten waar ik nu extra van kan genieten en die ik op kantoor niet had meegekregen. Met het oog op het verleden vertrouw ik er absoluut op dat hij in zijn leven kan reizen als hij dat wil. Ook in Nederland. Nu is het apart dat hij continenten, landen, steden en wateren leert kennen in een tijd waarin we niet kunnen en mogen reizen. Daardoor is het straks extra bijzonder wanneer dat wel weer mag en kan. Wie wil er dan niet met regelmaat de grens over? Volhouden! #StayStongTravel

Arjen Lutgendorff

arjen@travelpro.nl

Ps. Wij publiceren overigens maar al te graag jullie verhalen over thuiswerken of over hoe je de huidige situatie ervaart

