“Steek de koppen bij elkaar”

Een groep vertegenwoordigers namens ‘kleine’ reisondernemers heeft vorige week een gesprek gehad met VVD-kamerlid Remco Dijkstra en enkele andere Tweede Kamerleden van de VVD over de situatie waarin de reissector zich bevindt. “We moeten nu de koppen bij elkaar gaan steken met onder meer ANVR, VvKR, Retail United, enzovoorts, want er is geen seconde te verliezen. Er is geen tijd om oude koeien uit de sloot te halen”, dat laat Terry van den Berg (reisadviseur The Travel Club) in een reactie weten aan TravelPro.

“De conclusie is dat men in Den Haag de grote partijen kent, maar de kleintjes niet. Men heeft ook geen idee hoe ons verdienmodel in elkaar steekt. Er zijn, nogmaals, meer dan genoeg redenen om met z’n allen als reissector één ‘vuist’ te maken richting Den Haag en dit moet allemaal op hele korte termijn gaan gebeuren, want anders gaat straks de helft tot driekwart failliet.” Van den Berg benadrukt nogmaals dat alle onderdelen uit de reissector vertegenwoordigd waren, van touroperators en retailers tot zra’s en mice. De groep die in gesprek is geweest met de politici laat weten dat zij niet anders kunnen dan terugkijken op een prettig gesprek waarbij de gesprekspartners goed voorbereid waren. “Wij hebben ons verhaal echt kunnen doen en er is goed naar ons geluisterd. Voor een uitkomst is het nog te vroeg, maar het was een positief en constructief gesprek. We zijn ervan overtuigd dat men ons verhaal zal delen met de mensen die er toe doen in Den Haag. Uiteindelijk zijn zij degenen die de beslissingen nemen. Naast Van den Berg zitten Thea van Spaandonck, Melanie Martens, Marina Loeve, Danielle Werner, Marco Brouwer, Erik van der Waard, Bram Beurskens en Jeroen ‘t Hart in de groep die met de politici spraken.

