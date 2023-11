Stip Reizen heeft voor de Formule 1-race in Abu Dhabi een speciale Oranje Tribune gereserveerd met plaats voor 6.000 toeschouwers. Nieuw dit jaar is de deelname van duizenden internationale gasten, want de tribune biedt ruimte aan zowel Nederlandse als internationale racefans. Dit resulteert in een gevarieerd publiek met gedeelde interesse in de Formule 1.

Alhoewel Max Verstappen al een paar races geleden wereldkampioen is geworden, is de belangstelling van Nederlanders voor de laatste race van het seizoen nog steeds groot. Meer dan de helft op deze Oranje tribune komt uit Nederland. Samen juichen ze Max Verstappen over de eindstreep. “De Oranje Tribune is een uniek initiatief dat de internationale allure van de Formule 1 combineert met de gepassioneerde Nederlandse fanbase. Het is inspirerend om te zien hoe autosportliefhebbers uit verschillende landen samenkomen en deze ervaring delen. Ook dit jaar is de tribune volledig volgeboekt,” aldus Fred Verlinden, directeur van Stip Reizen.

Oranje-fanzone

De Oranje Tribune is te vinden op de Orange Marina Grandstand op het Yas Marina Circuit met daarachter een speciale oranje-fanzone. Alleen gasten van de Oranje Tribune hebben toegang tot deze speciale zone waarin voor een gevarieerd internationaal publiek de sfeer die de Nederlandse autosportpassie weerspiegelt wordt neergezet. Diverse artiesten, zoals dj Barry Paf, treden op.

Travelpro’s hoofdredacteur Arjen Lutgendorff reist vanavond met Stip Reizen naar Abu Dhabi om bij de F1-race aanwezig te zijn. Wil je ‘m volgen? Kijk dan regelmatig op de Instagram van Travelpro.