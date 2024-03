In de eerste aflevering van de vernieuwde Travelpro’s Podcast neemt een hele leuke gast plaats aan onze tafel. Ze nam Sharon en Dylan onlangs mee naar Parijs, Londen en New York City, en weet dus alles over deze en andere steden, maar ook over de Kanaaleilanden.

Zelf is ze graag te vinden in de Oostenrijkse bergen en let zij bij het boeken van haar eigen vakanties op de kleintjes, en ook op haar twee dochters die ondanks hun puberleeftijd nog steeds graag met pa en ma op reis gaan. We hebben het over niemand minder dan Marja van Sunair; Marja Bouwmeester dus.



In de podcast reageert ze ook op de stelling:

Studiereizen moeten altijd naar een minder bekende bestemming.



Wil je ook reageren op de stelling of heb je tips, suggesties of vragen over de podcast. Mail dan naar: podcast@travelpro.nl.