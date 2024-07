Er is weer een nieuwe maand aangebroken en dat betekent dat Sunair Vakanties opnieuw met de Stad van de Maand komt. Dit keer zijn dat er maar liefst vier: Londen, Lissabon, Wenen en Istanbul.

Sunair Vakanties selecteert elke maand verschillende steden uit het aanbod om de reisagent – en dan met name zijn of haar klant – te verrassen met fijne extra’s bij een boeking naar deze bestemmingen. De actie is geldig voor pakketboekingen die gemaakt zijn in juli 2024.



Londen

Londen biedt een rijke mix van cultuur en geschiedenis. Bezoek iconische bezienswaardigheden zoals de Tower of London, Buckingham Palace en de British Museum. Geniet van het West End-theater, winkel in Oxford Street en ontspan in Hyde Park. De stad bruist van de energie, met een diverse eetcultuur en talloze evenementen.



Boek jij voor jouw klant een stedentrip naar Londen dan krijgt hij of zij het volgende er gratis bij:

– Thames Cruise ter waarde van 14 euro per persoon

– Tootbus Express ter waarde van 33 euro per persoon

– Stadsgids ter waarde van 20 euro



Lissabon

Lissabon betovert met haar charmante straatjes, historische trams en kleurrijke tegels. Bezoek de Torre de Belém en het Mosteiro dos Jerónimos. Geniet van het uitzicht vanaf Castelo de São Jorge en proef de beroemde pastéis de nata. De stad biedt een unieke mix van traditioneel en modern, met levendige markten en trendy wijken.



Boek jij voor jouw klant een stedentrip naar Lissabon dan krijgt hij of zij het volgende er gratis bij:

– Pastéis ter waarde van 6 euro per persoon

– Wandeltour (Engelstalig) ter waarde van 22 euro per persoon

– Stadgids ter waarde van 20 euro

Wenen

Wenen straalt keizerlijke grandeur uit met paleizen zoals Schönbrunn en de Hofburg. Geniet van klassieke muziek in de Staatsopera en bewonder de kunst in het Kunsthistorisches Museum. Wandel door de historische binnenstad, een UNESCO-Werelderfgoed, en proef de beroemde Sachertorte. De stad combineert rijke geschiedenis met een levendige culturele scene.

Boek jij voor jouw klant een stedentrip naar Wenen dan krijgt hij of zij het volgende er gratis bij:

– Haus der Musik ter waarde van 16 euro per persoon

– Sacher Torte ter waarde van 19,50 euro per persoon

– Stadsgids ter waarde van 20 euro

Istanbul (foto)

Istanbul fascineert met haar unieke mix van oost en west. Bezoek de Hagia Sophia, de Blauwe Moskee en het Topkapi Paleis. Verken de Grote Bazaar voor een onvergetelijke winkelervaring. Geniet van een boottocht over de Bosporus en proef de heerlijke Turkse keuken. De stad is een smeltkroes van culturen en geschiedenis.



Boek jij voor jouw klant een stedentrip naar Istanbul dan krijgt hij of zij het volgende er gratis bij:

– Bosphorus Cruise ter waarde van 41 euro