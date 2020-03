Sunny Cars annuleert alle reserveringen tot en met 30 april 2020

Sunny Cars komt tot deze beslissing omdat het door de diverse maatregelen die in binnen- en buitenland zijn genomen ter bestrijding van het coronavirus vrijwel onmogelijk is geworden een huurauto op te halen. “Door nu zelf te annuleren wordt enerzijds een stuk service aan de reisagent geleverd, deze hoeft niet langer zelf aan het annuleren van de huurauto te denken. Anderzijds levert dit duidelijkheid op richting de lokale partners van Sunny Cars”, aldus de autohuurspecialist.

‘’We merken dat er nog veel reserveringen in ons systeem staan met een ophaaldatum in de zeer nabije toekomst. Wij bellen die dagelijks na en in de praktijk blijkt dat deze vaak vergeten zijn te annuleren. Dat is zonde, want een no-show levert zowel ons als de reisagent annuleringskosten op. Daarom hebben we ervoor gekozen alle reserveringen met huuraanvang t/m 30 april nu zelf te annuleren’’ aldus Hans Knottnerus, Managing Director Nederland, België & Frankrijk.

Reisbureaus en ZRA’s die voor hun klanten een reservering in april hebben staan, hoeven niets te doen. De boeking wordt automatisch kosteloos geannuleerd en de commissie vervalt. Ter bevestiging wordt een 0-factuur verstuurd om in de boekhouding te verwerken. In B2B worden er geen corona-vouchers uitgegeven. Mocht de transactie al betaald zijn aan Sunny Cars, dan wordt de huursom teruggestort.

Reserveringen die na 30 april ingaan, blijven vooralsnog actief. Sunny Cars houdt de situatie continu in de gaten en komt indien nodig met nieuwe stappen. Sunny Cars houdt reisprofessionals ook via de Facebookpagina van het salesteam en een FAQ-pagina op de hoogte en geeft daar antwoord op de meest gestelde vragen.

