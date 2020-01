Sunny Cars: Tien miljoenste reservering

De tien miljoenste reservering bij Sunny Cars is gemaakt. “Wat zijn we trots op dit aantal. Dit onderstreept wel dat wij echt dé autohuurspecialist zijn”, aldus Hans Knottnerus (managing director van Sunny Cars)

Evertje reserveerde gisteren bij Ingrid van Zetten van The Travel Club een all-in huurauto voor haar vakantie in Spanje, waar ze in juni rondrijdt in een cabrio mét reserveringsnummer 10.000.000. Om deze mijlpaal te vieren ging Michael Daudey (Inside Sales Representative van Sunny Cars), vanmiddag op pad om de klant met dit geluksnummer te verrassen. Michael zette Evertje en haar gezin in het zonnetje en verraste ze met gratis autohuur.

