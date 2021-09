Sunny Cars ziet duidelijke trend in verlenging van de zomer

Deel dit artikel











Sunny Cars blikt terug op de zomermaanden en signaleert een aantal opvallende zaken. Zo loopt het hoogseizoen voor huurauto’s traditioneel van midden juni tot eind augustus, maar in 2021 is er een duidelijke trend naar een verlenging van de zomer. Dit jaar waren er namelijk meer boekingen voor september dan voor de zomermaanden juli of augustus. Bovendien boeken klanten meer lastminute en wordt ruim 35% van de auto’s in dezelfde maand gereserveerd als opgehaald.

Veranderende reisregels zorgden dit jaar voor meer wijzigingen en annuleringen en het was op sommige populaire reisbestemmingen een uitdaging om een huurauto te vinden. Vanwege de schaarste op de markt lag de gemiddelde huurprijs voor een huurauto zo’n 40% hoger dan in de zomer van 2020. Qua populaire bestemmingen voor autohuur spannen Spanje, Italië, Portugal en Griekenland nog steeds de kroon voor Nederlandse vakantiegangers. Alleen de Verenigde Staten moest z’n plekje afstaan aan Frankrijk.

Verlenging van het hoogseizoen

Pre-corona liep het hoogseizoen van Sunny Cars jaarlijks van midden juni tot eind augustus. In die periode werden traditiegetrouw het grootste aantal huurauto’s opgepikt. In 2021 is dat een ander verhaal. Zo bleef juni achter als favoriete reismaand en ook in juli werden er minder boekingen genoteerd, onder meer omdat de reisrestricties voor verschillende populaire bestemmingen meerdere malen wijzigden in die periode. Sinds de versoepeling van de reisregels neemt ook de vraag naar huurauto’s weer toe. Voor september zijn er op dit moment al meer auto’s geboekt dan er in augustus werden verhuurd. “Hoewel de boekingscijfers natuurlijk nog een stuk lager liggen dan voor de pandemie, hebben we beter gepresteerd in 2021 dan verwacht. De inschatting was dat we voor dit boekjaar op 25% van ons pre-corona boekjaar (‘18-‘19) zouden uitkomen. Zoals het er nu naar uitziet zal dat waarschijnlijk 40% worden, aldus Hans Knottnerus, managing director van Sunny Cars voor Nederland, België en Frankrijk.

Meer lastminute boekingen

Een andere opvallende trend is dat er dit jaar vrijwel alleen lastminute reserveringen gemaakt werden. In een normaal seizoen reserveren de meeste reizigers hun huurauto al ruim vooraf, soms zelfs tot meer dan een halfjaar op voorhand. Dit jaar werd ruim 75% van de auto’s gereserveerd met een ophaaldatum in dezelfde of de daaropvolgende maand (bijvoorbeeld in juli reserveren en in juli of augustus ophalen). “Sommige huurders boeken hun auto zelfs een uur voor ze het vliegtuig naar Curaçao instappen en verwachten de wagen dan na aankomst te kunnen ophalen,” zegt Hans Knottnerus, Managing Director bij Sunny Cars. “Zelfs voor ons is dat een uitdaging.”

18% meer annuleringen en servicevragen

Hoewel de boekingen deze zomer relatief goed zijn verlopen, noteerde Sunny Cars ook opvallend meer annuleringen en bijkomende servicevragen dan in een normaal jaar. In juni, juli en augustus werd bijna 30% van de gemaakte boekingen weer geannuleerd. In de meeste gevallen waren de veranderde reisregels en coronabeperkingen hiervan de oorzaak, maar ook de beschikbaarheden bij de lokale autohuurpartners zorgden regelmatig voor annuleringen. Verder resulteerden de veranderende kleurcodes en de vele wijzigingen of annuleringen van vluchten in zo’n 20% meer servicevragen na een online reservering. Zo wilden mensen deze zomer regelmatig hun huurautoreservering omboeken van Lissabon naar Faro of van het vasteland in Spanje naar de Griekse eilanden.

Schaarste in autohuurland

Tijdens de coronapandemie moesten veel lokale autoverhuurders een deel van hun vloot verkopen. Door problemen met de chipproductie stagneert de levering van nieuwe auto’s. Door die combinatie was er deze zomer op populaire bestemmingen veel minder aanbod en dat vertaalt zich in een stijging van de gemiddelde huursom voor een week autohuur. Vorig jaar bedroeg die prijs gemiddeld € 287 per huurauto, dit jaar ligt die op € 402. In Italië en Mallorca liepen de huursommen soms zelfs op tot € 1.000 per week. “We verwachtten dat de schaarste en de hoge autohuurprijzen na de zomer zouden afnemen, maar door de verlenging van het boekingsseizoen blijkt september nu nóg drukker dan juli en augustus”, zegt Hans Knottnerus. “Ook de komende weken blijft het dan ook een uitdaging om een huurauto te reserveren in Italië, Spanje en op eilanden zoals Ibiza en Mallorca.”

Flexibel je huurauto reserveren

Vanwege de schaarste en de verlenging van het zomerseizoen, kunnen ook in het najaar de prijzen voor huurauto’s nog behoorlijk 0plopen op populaire bestemmingen. Om er zeker van te zijn dat je een huurauto ter beschikking hebt, raadt de autohuurexpert aan om zoveel mogelijk vooraf te reserveren. Dankzij de Flexservice van Sunny Cars kan je, indien nodig, tot vier uur voor aanvang van de huurperiode kosteloos annuleren. Tot en met 31 oktober geeft Sunny Cars de Flexservice gratis cadeau bij elke boeking.

