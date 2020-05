Sunweb biedt prijsgarantie voor reizigers met SGR-voucher

Sunweb belooft met een prijsgarantie dat getroffen vakantiegangers binnen een jaar precies dezelfde reis kunnen boeken met hun SGR-voucher. Door haar prijzen te handhaven voor reizigers met deze voucher, biedt de reisorganisatie zekerheid aan haar klanten.

Zowel vakantiegangers wiens reis door Covid-19 werd geannuleerd, als reizigers waarvan Sunweb Group in de komende periode hun vakantie moet annuleren, krijgen van Sunweb Group een SGR-voucher. Door de tarieven voor geboekte reizen te bevriezen, garandeert Sunweb dat klanten met een voucher binnen een boekingstermijn van een jaar hun vakantie voor dezelfde prijs opnieuw kunnen boeken. De maatregel geldt voor alle merken binnen Sunweb Group; in Nederland zijn dat Sunweb, Eliza was here, Primavera en Gogo.

Prijs

De reisorganisatie wil ongeruste reizigers met deze prijsgarantie de zekerheid bieden dat ze hun droomvakantie later alsnog kunnen maken. Klanten krijgen dus exact dezelfde vakantie aangeboden met precies hetzelfde prijskaartje. Eventuele vroegboekkortingen blijven behouden, maar ook wanneer de hotels of vluchten straks duurder blijken, garandeert Sunweb Group de tarieven die het in eerste instantie voor haar reizigers hanteerde.

Geruststelling

“We zien dat onze klanten erg teleurgesteld zijn dat ze hun zonvakantie naar Griekenland of Egypte moeten laten schieten. Een reis waar ze lang naar hebben uitgekeken”, vertelt Mattijs ten Brink (CEO bij Sunweb Group). “We willen hen de optie bieden om, zodra dat straks weer mogelijk is, alsnog op hun droomvakantie te gaan. Sunweb Group garandeert hen dat hun vakantie zonder bijbetalen op een later tijdstip kan doorgaan. Op deze manier willen we onze reizigers zoveel mogelijk geruststellen.”

Andere bestemming

Klanten blijven uiteraard vrij om een andere vakantie te boeken. Zij kunnen kiezen voor een andere bestemming of accommodatie met hetzelfde of een goedkoper prijskaartje, maar in dat geval gelden de meest recente tarieven. Als ze exact dezelfde vakantie willen boeken, dan blijft het oorspronkelijke tarief behouden door de prijsgarantie van Sunweb Group.

