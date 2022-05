Sunweb Group breidt uit met treinreizen en cruises

Deel dit artikel

Sunweb Group, moederbedrijf van reisorganisaties zoals Sunweb, Eliza was here, GOGO en Primavera, maakt vandaag onder andere bekend het aanbod uit te breiden met treinreizen via Eliza was here en cruises onder de vlag van Sunweb.

Mattijs ten Brink, CEO bij Sunweb Group: “Doordat wij, als grote reisorganisatie, nu ook treinreizen en cruises aanbieden, maken we deze manieren van reizen toegankelijker voor veel meer mensen. Zo bieden we nieuwe volwaardige alternatieven voor het vieren van vakantie. We zien in deze vormen van reizen veel potentie om onze organisatie te laten groeien, maar nog belangrijker is dat we onze bestaande en nieuwe klanten nog meer kunnen aanbieden. Vakanties worden namelijk steeds méér maatwerk en we zijn er trots op onze klanten te kunnen voorzien van nieuwe en unieke vakantieherinneringen. De treinreis naar Puglia is een eerste stap, later dit jaar verwachten we ook treinreizen aan te bieden naar onze wintersportbestemmingen.”

Treinreizen

De 12-daagse treinreis die te boeken is via Eliza was here brengt de klant naar Puglia, in het zuiden van Italië. Het gaat om een pilot die start in juni en is een manier voor Sunweb Group om reizigers te ‘verleiden’ tot ook andere, meer duurzame, manieren van reizen. De vakantie begint in Amsterdam, Utrecht of Arnhem en na een reis van twee dagen, via Milaan en Bazel, staat er in Bari een elektrische huurauto klaar om af te reizen naar twee sfeervolle, unieke en kleinschalige accommodaties waar Eliza was here zo bekend om staat.

Cruises

Onder de vlag van Sunweb biedt Sunweb Group nu ook cruisereizen aan in samenwerking met een selectief aantal toonaangevende rederijen met routes naar uiteenlopende bestemmingen, variërend van het Middellandse zeegebied tot Scandinavië en de Caribische eilanden. De afgelopen jaren zag de ‘digitale holiday expert’ de vraag naar cruises toenemen. Steeds meer mensen zien in cruises een ideale manier van vakantie houden, en het is dan ook één van de snelst groeiende reissegmenten. Bovendien is het een markt die traditioneel gezien nog veel ‘offline’ handelt, waardoor er online een hele nieuwe klantgroep bereikbaar is. De ambitie van Sunweb is, om als volledige digitale speler, met een gedegen e-commerce strategie snel een aanzienlijk marktaandeel in de cruise-industrie te realiseren.

Internationaal

Na Sunweb skivakanties is Eliza was here per 1 juni ook actief in het Verenigd Koninkrijk met kleinschalige vakanties. Naast het uitrollen van bestaande producten in andere markten, kijkt Sunweb Group ook naar overnames in het buitenland om zo de groei verder te kunnen versnellen.

Investeren in duurzamere alternatieven

Onderdeel van die veranderende wensen is ook duurzaamheid. Sunweb Group heeft besloten niet langer te investeren in CO2-compensatie. In plaats van de compensatie gaat Sunweb Group samen met haar internationale partners investeren in verduurzaming van het eigen aanbod, zoals onlangs met de verhoging van het aandeel duurzame vliegtuigbrandstof SAF met Transavia. SAF is het meest duurzame brandstofalternatief: het stoot ten minste 75% minder CO2 uit dan fossiele kerosine. Het plan is om elk jaar meer SAF te gebruiken. Ten Brink: “We werken continu met onze partners aan initiatieven die bijdragen aan een duurzamere toekomst. Het compenseren van CO2 is twijfelachtig effectief en daarom kiezen wij ervoor om te investeren in andere manieren die direct én op lange termijn effect hebben. Denk hierbij aan het verkleinen van onze ecologische voetafdruk in de lucht, maar ook aan lokale initiatieven die direct effect hebben op de gemeenschappen rondom onze bestemmingen.”

Klanten die voor 1 juni hebben geboekt en toch de verwachte CO2-uitstoot van hun vakantie willen compenseren, kunnen dat aangeven. Sunweb compenseert dan de verwachte CO2-uitstoot van de vakantie (reis, transfer en accommodatie).

Author Sharon Evers