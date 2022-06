Sunweb Group kan alle vakanties tot 14 augustus uitvoeren

Deel dit artikel

Sunweb Group voert alle vakanties tussen 7 juli en 14 augustus uit, ondanks de recente vluchtannuleringen en de beperkingen die Schiphol Airport heeft opgelegd. Dat maakte de touroperator bekend.

Voor slechts 1% van de klanten zal de reisorganisatie een alternatief moeten bieden in de vorm van een dag eerder of later vertrekken of vertrek vanaf een andere luchthaven.

“We hebben ons uiterste best gedaan om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven aan onze klanten en ik ben dan ook blij te kunnen zeggen dat we alle vakanties die geboekt zijn voor de periode 7 juli tot en met 14 augustus kunnen uitvoeren”, aldus Mattijs ten Brink, CEO Sunweb Group. “De vakanties die nu via Sunweb Group worden aangeboden op de verschillende websites zijn bovendien actueel, ook met vertrek via Schiphol, en kunnen dan ook veilig door onze klanten worden geboekt. Mocht de situatie op een later moment weer veranderen zorgen wij net als nu voor een goed en volwaardig alternatief.”

Alternatieve reismogelijkheden en vakantiegarantie

Halverwege de maand juli wordt er meer bekendgemaakt over het aantal Transavia-vluchten dat er tussen half en eind augustus mag worden uitgevoerd vanaf Schiphol Airport. Dit kan mogelijk nog voor extra annuleringen van vluchten zorgen. Aan vakantiegangers die om die reden Schiphol liever helemaal willen ontlopen, biedt Sunweb Group voldoende alternatieve reismogelijkheden via andere luchthavens in Nederland, België en Duitsland. Dit geldt voor reeds geboekte reizen als voor nieuwe vakanties. Ook wordt klanten een vakantiegarantie geboden, waardoor ze hun vakantie kunnen omruilen, bij annuleringen geld terugkrijgen en gegarandeerd thuiskomen.

Author Sharon Evers