Sinds half juli ziet Sunweb het aantal last minute-boekingen voor zonbestemmingen met bijna 15 procent toenemen in vergelijking met vorig jaar. Maar ook de sneeuw is populair. Volgens Sunweb winnen skivakanties opvallend aan populariteit, met bijna 40 procent meer boekingen in Nederland dan vorig jaar.

Het aantal last minute zonbestemmingen ligt bijna 15% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Het hoogseizoen loopt nog tot eind augustus, al blijven sommige zonbestemmingen ook in september en oktober populair, zoals de Rode Zee, Griekenland en Gran Canaria. Daarnaast zijn ook de Griekse eilanden Kreta en Kos opvallend populair.

Duitse en Belgische luchthavens

De gemiddelde besteding per boeking bedraagt op dit moment €1.021, vrijwel gelijk aan vorig jaar (€1.025). Opvallend is de sterke voorkeur voor all inclusive vakanties en het toenemende aantal korte reizen van vier tot acht dagen. Daarnaast kiezen steeds meer Nederlanders ervoor om te vertrekken vanaf Duitse luchthavens; het aantal boekingen via deze luchthavens ligt 24 procent hoger dan vorig jaar. Ook het gebruik van Belgische luchthavens neemt toe, met een stijging van 25 procent.



Herfstvakantie

Martine Langerak (woordvoerder bij Sunweb): “We hebben gemerkt dat de Nederlandse vakantieganger echt behoefte heeft om ertussenuit te gaan naar de zon, dit zien we ook terug in last minute boekingen. Daarnaast wordt er ook enthousiast gepland om later dit jaar van de zon te genieten, met een al vrij volle herfstvakantie. Maar: er zijn nog geweldige mogelijkheden op de Canarische Eilanden Lanzarote en Fuerteventura.”

Wintersport

Ook voor het komende winterseizoen maken veel Nederlanders al vakantieplannen. Wintersportvakanties zitten duidelijk in de lift, met een groei van bijna 40 procent ten opzichte van vorig jaar. Mayrhofen (Oostenrijk) blijft de populairste bestemming onder Nederlandse wintersporters. Daarnaast zijn Gerlos, Flachau en Saalbach ook erg geliefd. De meest gewilde Franse bestemmingen zijn La Plagne en Val Thorens. Opvallend is dat Zell am See en Les Arcs de grootste stijgers zijn ten opzichte van vorig jaar.

Short ski

“We merken dat mensen hun skivakantie bewuster plannen dan vroeger”, zegt Martine. “Ze willen zekerheid over hun bestemming en accommodatie, zeker als ze met kinderen reizen of specifieke voorkeuren hebben, zoals een chalet of een hotel vlak bij de piste. We zien dan ook dat steeds meer mensen vroeg boeken. Niet alleen om te profiteren van interessante deals en een ruim aanbod, maar ook om niet naast hun favoriete verblijf te grijpen. Vooral de vakantieperiodes zoals de kerst- en voorjaarsvakantie zitten snel vol. Daarnaast merken we dat ook januari steeds populairder wordt. Opvallend is bovendien dat mensen steeds vaker kiezen voor short ski, waarbij ze voor een paar dagen de piste op gaan in plaats van een volledige week.”