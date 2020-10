Suriname: corona-kliklijn en strengere maatregelen voor reizigers uit Nederland

Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat Suriname strengere maatregelen heeft ingesteld voor reizigers uit Nederland. Daarnaast is er in Suriname een kliklijn geopend. Daarmee kan men overtredingen van de COVID-19 maatregelen melden aan de politie.

In Suriname neemt het aantal mensen op de intensive care af en blijft het aantal besmette personen stabiel. De overheid is echter bang voor een toename van het aantal besmettingen. Begin deze week heeft minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie dan ook officieel de kliklijn (nummer: 105) geopend. Daarnaast heeft de minister de ruimte waar het Quick Response Team-Covid 19 Paramaribo Noord-Oost gehuisvest is officieel in gebruik laten nemen.

Vandaag meldt Waterkant dat er in Suriname 154 mensen in quarantaine zitten. Daarvan zijn de meeste afkomstig uit Nederland. Zij zijn positief getest, maar moeten uit voorzorg in quarantaine. Reizigers vanuit Nederland moeten bij het inchecken van hun vlucht een negatieve PCR-test overleggen die niet ouder is dan 48 uur. Sinds 4 oktober moeten alle reizigers uit Nederland bij aankomst in Suriname op eigen kosten verplicht tien dagen in quarantaine. Dit moet in een door de overheid aangewezen hotel. Na een verblijf in Suriname moeten reizigers bij terugkeer in Nederland tien dagen in thuisquarantaine.

KLM voert nog wekelijks een retourvlucht Amsterdam-Paramaribo uit, maar alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan. Om naar Suriname te mogen reizen moet toestemming worden verkregen van de Surinaamse autoriteiten. Daarvoor kan contact worden opgenomen met het Surinaamse Consulaat-Generaal in Amsterdam waarvoor een e-mail kan worden gestuurd naar conza@gov.sr met in cc: burgerzaken.netherlands@gov.sr.

In Suriname zijn maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zoals een avondklok (21:00-05:00), publieke gelegenheden zijn gesloten zijn en bijeenkomsten zijn verboden, zo staat te lezen in het aangescherpte reisadvies.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.