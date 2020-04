Tanzania sluit luchtruim voor internationale passagiersvluchten

De Tanzaniaanse burgerluchtvaart autoriteit heeft per 11 april met onmiddellijke ingang tot nader order het luchtruim gesloten voor alle internationale passagiersvluchten. Dat betekent dat er voorlopig geen reismogelijkheden meer zijn naar en vanaf Tanzania.

Als de ambassade informatie krijgt over commerciële vertrekmogelijkheden en deze vluchten ook toegelaten worden door de Tanzaniaanse autoriteiten, dan kan de ambassade Nederlanders die zich in Tanzania bevinden via hun communicatiekanalen vrijblijvend informeren over deze mogelijkheden. Het is aan Nederlanders zelf om te bepalen of zij daarop ingaan.

“We hebben daarnaast nauw contact met andere Europese ambassades om te kijken of er nog een Europese repatriëringsvlucht georganiseerd kan worden maar dit kan niet gegarandeerd worden. Lees de laatste informatie over wijzigingen in het luchtverkeer op de Engelstalige website van de International Air Transport Association (IATA).”

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.