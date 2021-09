TAT’s Travel Podcast: Contracten door de strot, TravDay, verlenging TVL en blijft de klant aanbetalen?

Deel dit artikel











In de TAT’s Travel Podcast hebben Tom van Apeldoorn (uitgever TravelPro en TravMagazine) de hoofdredacteuren Theo de Reus (TravMagazine) en Arjen Lutgendorff (TravelPro) het over de ontwikkelingen in de reisbranche.

Er wordt gesproken over het openstellen van Amerika in november, de zaak omtrent de pensioenen, blijven de coronatesten gratis voor reizigers, komt er een verlenging van de TVL, hoe verlopen de gesprekken rondom de nieuwe agentuurcontracten, de herziening richtlijn pakketreizen, het mogelijke kort geding tegen de Nederlandse Staat wanneer de reisadviezen niet wijzigen, de financiële herstructurering, Transavia en Brussel en wat gaat Tom in België doen?



Author Arjen Lutgendorff

