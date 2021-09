TAT’s Travel Podcast met Noorderhaven (EUclaim): € 25 miljoen weg, D-reizen Bonnie & Clyde en doekje voor het bloeden verre reizen

Deel dit artikel











In de TAT’s Travel Podcast van deze week hebben Tom van Apeldoorn (uitgever TravelPro en TravMagazine) de hoofdredacteuren Theo de Reus (TravMagazine) en Arjen Lutgendorff (TravelPro) het over de ontwikkeling in de reisbranche. Hendrik Noorderhaven (directeur/oprichter EUclaim) is deze week te gast. Er wordt gesproken over het faillissement van D-rt en de zoektocht van de curatoren naar het verdwenen geld, de ANVR, het toenemend aantal boekingen voor de herfstvakantie, Michael O’Leary (Ryanair), KLM en de reisadviezen voor reizen buiten de EU.

Author Arjen Lutgendorff

Deel dit artikel