TAT’s Travel Podcast met Steven van der Heijden (Corendon) en Erik Jan Reuver (SGR)

In de TAT’s Travel Podcast gaan T.J. van Apeldoorn, Theo de Reus en Arjen Lutgendorff in gesprek met SGR-directeur Erik Jan Reuver die vandaag te gast was op de redactie. Het gesprek gaat onder andere over het 40-jarig jubileum van het garantiefonds en het laatste D-RT faillissementsrapport van de curatoren. Daarnaast spreken we Steven van der Heijden (CEO Corendon) over de situatie in Turkije en de laatste ontwikkelen met betrekking tot Schiphol.

Auteur Arjen Lutgendorff