TAT’s Travel Podcast – OAD vs Rabo, ANVR-bestuur en Coby’s Friet

In de TAT’s Travel Podcast bespreken Sharon Evers, Tom van Apeldoorn en Theo de Reus de actualiteiten van deze week.

Hét nieuws van de week is de uitspraak in de langlopende rechtszaak van OAD tegen de Rabobank. Maar ook: Bali gaat weer open voor toeristen uit de hele wereld, het nieuwe hotelfonds van TUI Group (500 miljoen…), de uitbreiding van het ANVR-bestuur naar tien leden en de extra editie van TravDay op maandag 4 april in hotel Gooiland, waar misschien weer Coby’s Friet wordt geserveerd…



Author Dylan Cinjee