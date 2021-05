Teken de petitie ‘Steun nú de kleinschalige reisorganisaties’

Iduna ter Schegget en Marjolein Penning zijn een petitie gestart waarmee ze met terugwerkende kracht vragen om toegang tot de TVL-regeling voor alle kleinschalige reisorganisaties door een uitzondering te maken op de eis voor een ‘eigen kantoor opgang’ voor deze ondernemers én op basis van het gelijkheidsbeginsel en Art 1 EP EVRM compensatie voor de onevenredige en abnormale lasten die deze categorie kleinschalige reisorganisaties anders maakt dan de grootschalige massagerichte reisorganisaties.

Ondernemers en werknemers van kleinschalige reisondernemers vragen via social media om de petitie massaal te ondertekenen en te delen. “Door oneigenlijk gebruik van de wet en code oranje worden kleinschalige reisorganisaties gedwongen klanten volledig terug te betalen. Omdat dit geld voor de klant is uitgegeven aan voorbereidingen op de bestemming en dit niet terugkomt, moet dit uit eigen zak. We vragen om compensatie voor deze onevenredig hoge lasten, op basis van het gelijkheidsbeginsel. Steun en deel deze petitie zodat u straks nog een mooie reis kunt maken”, zo schrijven de voorstanders van kleinschalig duurzaam reizen, met respect voor cultuur, natuur en lokale bevolking.

Ter Schegget (Vakantieduiker.nl) deed eerder haar verhaal bij RTL Nieuws, waar zij ontroerd vertelde over hoe moeilijk zij het heeft als eigenaresse van een kleinschalige reisorganisatie.

Ze constateren dat ‘de overheid reizen ontmoedigt met code oranje ook al is het ter plekke veiliger dan in Nederland’, dat ‘dit oneigenlijk gebruik van kleurcodes door het kabinet leidt tot een abnormaal ondernemersrisico’ en dat het uit eigen zak terugbetalen aan de klant (van geld dat voor diezelfde klant betaald is aan reisvoorbereiding) een een onevenredige last is voor kleinschalige reisorganisaties. ‘Dit schendt het gelijkheidsbeginsel en Art. 1 EP EVRM.’ De petitie kant getekend worden tot en met 28 mei.

