The Barbados Tourism Marketing Inc (BTMI) Is op zoek naar een gekwalificeerd bureau om het eiland Barbados in Nederland te promoten.

Deadine voor het indienen van deze bieding: maandag 27 juni 2022.

Ben jij dit PR-Bureau en is jouw interesse aangewakkerd? Klik dan hier voor volledig uitleg!

