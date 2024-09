Thomas Cook is overgenomen door de Poolse eSky Group T. De overnameovereenkomst met Fosun Tourism Group zal volgens de betrokkenen een aanzienlijke groei voor Thomas Cook stimuleren en eSky Group in staat stellen zijn positie in West-Europa te versterken.

eSky Group, eigenaar van een toonaangevend reisplatform in Centraal- en Oost-Europa, kondigde vandaag aan dat het een overeenkomst heeft gesloten met Fosun Tourism Group voor de overname van Thomas Cook, met uitzondering van de activiteiten in China. De financiële details van de transactie zijn niet openbaar gemaakt, en de afronding is onder voorbehoud van de gebruikelijke voorwaarden. Deze strategische overname geeft Thomas Cook toegang tot eSky’s uitgebreide aanbod van vluchten en biedt mogelijkheden voor verdere groei. Tegelijkertijd opent dit voor eSky de deur naar een van de meest ontwikkelde markten in West-Europa, wat hun marktpositie aanzienlijk zal versterken. Deze overname volgt op de lancering van het nieuwe online Thomas Cook in september 2020, slechts tien maanden nadat Fosun Tourism Group het iconische merk had overgenomen. Fosun Tourism Group, een wereldwijd opererende toerismegroep met een sterke focus op leisure, is ook eigenaar van merken zoals Club Med, de internationale marktleider met circa 70 resorts.

eSky Group, opgericht in 2004, is uitgegroeid tot het dominante reisplatform in Centraal- en Oost-Europa en heeft zich de afgelopen jaren wereldwijd uitgebreid. Momenteel opereert eSky onder de merken eSky en eDestinos in meer dan 50 landen verspreid over Europa, Amerika en Afrika. Het bedrijf heeft meer dan 150 miljoen klanten geholpen om de verste bestemmingen te bereiken en biedt toegang tot meer dan 550 luchtvaartmaatschappijen en 1,3 miljoen hotels wereldwijd. In 2023 behaalde eSky Group een winst van meer dan 19 miljoen euro, een stijging van 42% ten opzichte van het voorgaande jaar, en bijna drie keer zoveel als in 2019.

“De combinatie van Thomas Cooks rijke merkgeschiedenis en onze technologie zal de groei van Thomas Cook versnellen en onze positie in West-Europa versterken. Deze overname is een strategische stap om ons aanbod uit te breiden van alleen vliegtickets naar volledige pakketreizen in onze bestaande markten in Europa en Latijns-Amerika, en om onze aanwezigheid verder te vergroten in West-Europa”, aldus Łukasz Habaj, medeoprichter en CEO van eSky Group

Het bedrijf is gevestigd in Katowice, Polen, en heeft meer dan 800 medewerkers, waaronder een intern ontwikkelingsteam van meer dan 190 mensen, wat hen in staat stelt om snel en op grote schaal te innoveren. Sinds 2022 is de eSky Group deels eigendom van het beursgenoteerde private equitybedrijf MCI, een toonaangevend Digital & ClimaTech-fonds in Centraal- en Oost-Europa. MCI heeft eerder ook geïnvesteerd in taxibedrijf Gett en betalingsbedrijf iZettle. “De overname van Thomas Cook door eSky past bij de strategie van het bedrijf om het dynamische pakketsegment te laten groeien en wereldwijd uit te breiden. Deze stap zal de positie van eSky versterken en zou de verkoop van eSky-pakketten volgend jaar tot meer dan 233 miljoen euro kunnen stimuleren, wat een groeipercentage van drie cijfers in stand houdt”, aldus Michał Górecki, Senior Investment Partner at MCI Capital

De afgelopen jaren heeft eSky het meest geïnvesteerd in stedentrips en pakketreizen. Dit product is een hoeksteen van de bedrijfstransformatie van een overwegend vluchtplatform naar een platform voor virtuele touroperators. Als onderdeel van de deal blijft Thomas Cook onder leiding van CEO Alan French binnen het bedrijf. Het bedrijf zal blijven opereren onder de naam Thomas Cook. “Het afronden van deze transactie zal aanzienlijke financiering in ons bedrijf injecteren, wat ons in staat zal stellen het merk opnieuw op te bouwen en de groei te versnellen. Door de kracht van onze dynamische technologie voor pakketreizen en onze vakkennis te combineren met het vluchtaanbod, de prestatiemarketing en de technische expertise van het eSky-team, zijn we ervan overtuigd dat we een krachtige Europese reisorganisatie zullen creëren”, aldus Alan French, CEO van Thomas Cook Tourism.

‘Ik ben enorm blij met deze stap. Het zal het merk Thomas Cook kracht geven om door te groeien, onder andere doordat we toegang krijgen tot meer airlines, bestemmingen en hotels. Zodra we meer weten over onze plannen zullen we dat laten weten’, laat Mark Verbunt (Country Manager van Thomas Cook Nederland en België) desgevraagd weten aan TravMagazine.