Tijs van Schagen vertrekt als CCO bij Prijsvrij/D-reizen

“Na een aantal intensieve en goede gesprekken hebben we geconcludeerd dat er verschillen van inzicht zijn over de uitvoering van mijn functie en deze niet meer te verenigen zijn. In goed overleg hebben we de afgelopen periode zaken overgedragen en zal ik mijn werkzaamheden en functie als Chief Commercial Officer neerleggen”, aldus Tijs van Schagen.

“De organisatie heeft een waanzinnige groei meegemaakt en ik ben Marc en het team dankbaar dat ik hier de afgelopen 9 jaren deel van heb mogen uitmaken. Een turbulente rit met bijzondere uitdagingen, waarin een inspirerende ondernemersgeest en creatief hardwerkende teams de organisatie heeft gebracht waar het nu staat. Een solide gevestigde reisorganisatie in de Nederlandse reisbranche met jonge getalenteerde mensen en een geweldige toekomst.”

“Ik ga me de aankomende periode oriënteren op mijn volgende stap met eerst wat extra aandacht voor het thuisfront, familie en vrienden en een aantal mooie reizen voor de boeg. Ik ben erg benieuwd en nieuwsgierig waar we elkaar in de toekomst weer gaan treffen. Met veel dankbaarheid neem ik afscheid van deze organisatie en alle mensen waar ik direct en indirect mee heb mogen samenwerken.”

“Tijs heeft een grote bijdrage geleverd in de route die we de afgelopen jaren hebben afgelegd en daar zijn we hem enorm dankbaar voor. Hij is voor altijd een onderdeel van ons. Het zal wennen zijn en we gaan hem missen, maar de band is dermate sterk dat we elkaar zeker niet uit het oog gaan verliezen”, laat Marc van Deursen (CEO bij Prijsvrij/D-reizen) weten.

Author Arjen Lutgendorff