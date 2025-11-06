Tioga Tours, specialist in reizen op maat naar Amerika en Canada, gaat een strategische samenwerking aan met 819 Capital Partners. Minderheidsaandeelhouder Winkel Webdesign treedt uit, terwijl oprichter en eigenaar Paul Backer betrokken blijft als minderheidsaandeelhouder en het bedrijf blijft leiden.



Ondanks de huidige terugloop in de Amerikaanse markt wil het bedrijf zijn groeipad voortzetten door het aanbod te verbreden met nieuwe bestemmingen. De nieuwe samenwerking met 819 Capital Partners ondersteunt deze strategie, met behoud van Tioga’s persoonlijke benadering en maatwerkservice.



“Tioga staat er financieel gezond voor en we hebben de afgelopen jaren een prachtige groei doorgemaakt”, zegt Paul Backer, oprichter van Tioga Tours. “Toch willen we niet stilstaan. Door samen te werken met 819 Capital Partners krijgen we extra kennis en slagkracht op het gebied van marketing, digitalisering en kunstmatige intelligentie. Dat helpt ons om nieuwe bestemmingen te ontwikkelen en onze klanten nog beter te bedienen.”



De samenwerking richt zich op innovatie, technologie en merkontwikkeling, waarbij Tioga Tours haar eigen koers en identiteit behoudt. Door slim gebruik te maken van data en digitale tools kan het bedrijf reizigers nog persoonlijker adviseren en inspireren. Met deze stap versterkt Tioga Tours haar positie als toonaangevende specialist in individuele en camperreizen, met een duidelijke ambitie om verder te groeien, zowel binnen als buiten Noord-Amerika.



