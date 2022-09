Tiqets en Klook kondigen strategisch partnerschap aan

Deel dit artikel

Tiqets, boekingsplatform op het gebied van cultuur in Europa en Noord-Amerika, en Klook, het e-commerceplatform voor reizen en vrije tijd in Azië-Pacific, hebben een strategisch partnerschap aangekondigd. De twee bedrijven gaan elkaars aanbod op hun boekingskanalen integreren.

Door de nieuwe samenwerking kunnen klanten binnenkort beide platforms gebruiken om naadloos een uitgebreid scala aan ervaringen te boeken die beschikbaar zijn via Klook of Tiqets. Met deze integratie kunnen musea, attracties en touroperators die samenwerken met Tiqets en Klook hun bereik aanzienlijk vergroten en kunnen consumenten eenvoudig duizenden onvergetelijke ervaringen boeken, waar ze ook reizen.

“We zijn verheugd om samen te werken met Klook, een van de meest indrukwekkende OTA’s in de branche. Door deze samenwerking zal ons netwerk van meer dan 4.000 van de beste musea, attracties en touroperators die rondleidingen in deze musea verzorgen, profiteren van een grotere zichtbaarheid op de APAC-markt, en zal Tiqets profiteren van nieuw aanbod dat Klook al heeft ontsloten.” zegt Tiqets President & Oprichter Luuc Elzinga.

Nu de reisindustrie haar herstelfase ingaat na een slopende, twee jaar durende wereldwijde pandemie, hebben beide bedrijven een opmerkelijke comeback gemaakt. Gedurende de zomermaanden zag Tiqets alleen al in Europa en het VK een stijging van 220% in boekingen. Evenzo zag Klook de boekingen in dezelfde periode verelfvoudigen in vergelijking met eerder dit jaar, wat aangeeft dat de reisbereidheid sterker is dan ooit. In de aanloop naar de herfst- en kerstvakanties wordt een verdere toename van boekingen verwacht.

“Deze samenwerking met Tiqets opent nieuwe deuren voor beide groepen klanten om te genieten van directe en naadloze toegang tot de breedste selectie van attracties en ervaringen in Azië-Pacific en Europa”, zegt Wilfred Fan, Chief Commercial Officer, Klook. “Klook is tijdens de pandemie steeds sterker geworden en we hebben het aantal activiteiten op ons platform de afgelopen twee jaar verviervoudigd in afwachting van het herstel van reizen. We blijven nauw samenwerken met onze partners om hun herstel te versnellen en nog meer klanten over de hele wereld te bereiken.”

Author Sharon Evers