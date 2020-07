Transavia  publiceert vliegschema herfstmaanden

Transavia maakt deze week het vliegschema voor de herfstmaanden bekend. De airline gaat op 70 bestemmingen vliegen in de maanden september en oktober.

“We vliegen in deze periode door reisrestricties en teruglopende klantvraag een ander netwerk dan voorgaande jaren. De frequentie van vluchten naar onze bestemmingen wordt teruggebracht. Daarnaast vliegen wij tijdelijk niet naar onze bestemmingen in Libanon, Groot Brittannië, Denemarken en Zweden. Reisrestricties en de versoepeling van maatregelen waren voor deze bestemmingen nog te onduidelijk om zekerheid te kunnen bieden voor de herfstperiode. Eind augustus wordt het vliegschema voor de zomer van 2021 bekend gemaakt en op de website gepubliceerd”, aldus Transavia.

Minder vluchten per bestemming

De frequentie per bestemming wordt naar beneden toe bijgesteld doordat de marktvraag naar vluchten als gevolg van de coronacrisis minder hoog is. “Passagiers van wie de vlucht is geannuleerd, maar de bestemming wel wordt gevlogen, worden deze week waar mogelijk omgeboekt naar een andere vluchtdatum of – tijdstip. Zij ontvangen hierover persoonlijk bericht. Ook kunnen zij kiezen voor een restitutie of hun vlucht omboeken naar een later moment.” Transavia benadrukt dat eventuele aanscherping van restricties in landen vanwege het coronavirus, kan betekenen dat aanpassing van het vluchtschema in de herfst een mogelijkheid is. Ook dan krijgen passagiers een alternatief aangeboden of kunnen zij kiezen voor een restitutie van het ticketbedrag.

