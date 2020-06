Transavia breidt routenetwerk vanaf Schiphol uit en start met vluchten vanaf Rotterdam en Eindhoven

Naast Alicante, Malaga, Porto, Faro en Lissabon vliegt Transavia vanaf 18 juni een aantal vluchten naar extra bestemmingen in Spanje, Italië, Griekenland, Frankrijk, Slovenië, Kroatië, Servië en IJsland. Er worden vanaf 18 juni ook vluchten opgestart vanuit de luchthavens Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport.

De verwachting is dat het aantal bestemmingen en ook de frequentie verder zal stijgen van 23 vluchten per week in het begin van de maand tot 175 vluchten eind juni. Voor de maanden juli en augustus verwacht Transavia hier een groot aantal bestemmingen en vluchten aan toe te voegen. De airline neemt verschillende extra maatregelen om het vliegen zo veilig en gezond mogelijk te maken, zoals extra reiniging van de vliegtuigen en het verminderen van onderling contact. Vanaf 4 juni dragen passagiers en bemanning op alle vluchten gezichtsbescherming (van mond en neus), waardoor het toch al lage risico van verspreiding van het coronavirus verder wordt verkleind.

Aanpassen

“Bij het langzaam opstarten van onze vluchten hoort ook het continu aanpassen van het vluchtschema op basis van recente ontwikkelingen. Dat vraagt wat van de flexibiliteit van onze passagiers (restricties worden continu versoepeld of juist verscherpt) en ook de wendbaarheid van Transavia. Om de passagiers die in juni zouden reizen, duidelijkheid te geven, krijgen alle passagiers een mail waarin staat of hun geboekte vlucht doorgaat of niet. Op de website publiceert Transavia wekelijks het vluchtschema van de twee weken daarop. Waarbij het mogelijk is dat door wijzigingen in de restricties van een land, toch vluchten geannuleerd moeten worden”, laat de luchtvaartmaatschappij weten.

Verlenging annulering overige vluchten tot en met 1 juli

Bij de keuze voor de bestemmingen heeft Transavia gekeken naar de huidige restricties en de ontwikkeling daarvan in de landen waar Transavia naartoe vliegt. De landen Italië, Portugal, Griekenland, Frankrijk, IJsland, Kroatië, Servië en Spanje bieden hiervoor goede vooruitzichten op de korte termijn. Transavia zal een aantal vluchten naar bestemmingen in deze landen uitvoeren. Omdat de frequentie van de vluchten is verlaagd, zullen er ook nog veel vluchten worden geannuleerd. De vluchten die de komende twee weken (tussen 4 en 18 juni) worden uitgevoerd, staan op de website van Transavia gepubliceerd. Alle passagiers krijgen binnen enkele dagen een bericht of hun vlucht doorgaat of wordt geannuleerd. Ook ontvangen zij informatie over het goed monitoren van de informatie/reisrestricties per land.

Van de volgende bestemmingen wordt een aantal vluchten in juni toegevoegd aan het netwerk:

“Passagiers worden erop gewezen dat er in een aantal landen nog restricties gelden en alleen noodzakelijke reizen kunnen worden gemaakt. Zij worden er nadrukkelijk op gewezen om de voorwaarden per land goed in de gaten te houden, om te voorkomen dat bijvoorbeeld de toegang tot een land wordt geweigerd”, aldus Transavia.

Portugal: Amsterdam: Porto, Lissabon en Faro Eindhoven: Faro, Lissabon Rotterdam: Faro

Spanje: Amsterdam: Alicante, Malaga, Gran Canaria, Mallorca, Ibiza, Sevilla, Tenerife, Valencia Eindhoven: Barcelona, Malaga, Alicante, Ibiza, Valencia Rotterdam: Malaga, Alicante, Ibiza, Girona



Griekenland: Amsterdam: Athene, Thessaloniki



Italië: Amsterdam: Bari, Catania, Bologna, Pisa, Napels, Verona en Olbia Eindhoven: Bologna

Overige bestemmingen: Amsterdam: Nice, Keflavik (IJsland), Ljubljana, Belgrado Rotterdam: Split



