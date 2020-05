Transavia breidt vluchtschema uit met Alicante en Porto

Transavia breidt haar vluchtschema uit met twee extra bestemmingen: Alicante in Spanje en Porto in Portugal. Deze bestemmingen worden vanaf 10 juni toegevoegd aan de bestemmingen die vanaf 4 juni weer worden gevlogen: Spanje: Malaga, Griekenland: Athene en Portugal: Lissabon en Faro.

Per week zal onderzocht worden of en welke extra bestemmingen en welke vluchten hier de komende tijd aan toegevoegd kunnen worden. Alle nieuwe vluchten en bestemmingen worden iedere woensdagmiddag op de website gepubliceerd.

Transavia neemt verschillende extra maatregelen om het vliegen zo veilig en gezond mogelijk te maken, zoals extra reiniging van de vliegtuigen en het verminderen van onderling contact. Vanaf 4 juni dragen passagiers en bemanning op alle vluchten gezichtsbescherming (van mond en neus), waardoor het toch al lage risico van verspreiding van het coronavirus verder wordt verkleind.

Heraklion, Thessaloniki

Bij het langzaam opstarten van onze vluchten hoort ook het continu aanpassen van het vluchtschema op basis van recente ontwikkelingen. Dat vraagt wat van de flexibiliteit van onze passagiers (restricties worden continu versoepeld of juist verscherpt) en ook de wendbaarheid van Transavia. Passagiers horen nu ongeveer twee weken vooraf of hun vlucht doorgaat. Waarbij het mogelijk is dat door wijzigingen in de restricties van een land, toch vluchten geannuleerd moeten worden. Dit betekent voor ons dat wij de vluchten die we tussen 4 en 17 juni zouden uitvoeren op Thessaloniki en Heraklion, alsnog zijn geannuleerd tot en met 17 juni. Afgelopen weekend is aangekondigd dat alleen op Athene mag worden gevlogen. Afhankelijk van de versoepeling van de maatregelen kijken wij per week of vliegen op beide luchthavens weer mogelijk is. We streven er naar om onze passagiers zo snel mogelijk voor deze zomer duidelijkheid te geven, als er meer zicht is op de verschillende landen restricties.

Verlenging annulering overige vluchten tot en met 17 juni

Bij de keuze voor de bestemmingen zegt Transavia gekeken te hebben naar de huidige restricties en de ontwikkeling daarvan in de landen waar Transavia naartoe vliegt. ”Portugal, Griekenland en Spanje bieden hiervoor goede vooruitzichten op de korte termijn. Dit betekent dat vluchten naar de overige bestemmingen van Transavia zijn geannuleerd tot en met 17 juni. Om duidelijkheid te bieden over hun vlucht ontvangen alle passagiers een bericht over het wel of niet doorgaan van hun vlucht.”

Bestemmingen

In Portugal zijn de harde restricties opgeheven. Vanaf 4 juni starten we weer langzaam met een aantal vluchten naar en van Faro en Lissabon en vanaf 10 juni ook naar Porto.

Voor Spanje geldt op dit moment een reisadvies om alleen noodzakelijk reizen te maken en het land vraagt de reizigers op dit moment bij aankomst twee weken in quarantaine te gaan. Een deel van onze reizigers kan ondanks deze restricties naar Spanje gaan voor bijvoorbeeld familiebezoek, een huis of een zakelijke reden. Het inreisverbod voor ‘niet noodzakelijke reizen’ geldt in Spanje t/m 15 juni. Transavia wil deze passagiers de kans bieden op reis te gaan en start daarom met een aantal vluchten op Malaga en Alicante. Op basis van onze ervaringen zullen wij kijken of we de komende periode op meer bestemmingen in Spanje gaan vliegen.

Griekenland kent voor Nederlanders een inreisverbod tot en met 31 mei. Tot en met 30 juni gelden voor Griekenland extra maatregelen zoals quarantaine. Alle passagiers van Transavia worden er om deze redenen op gewezen alleen noodzakelijke reizen uit te voeren. We vliegen wel op Athene omdat deze luchthaven is vrijgegeven voor vliegverkeer.

