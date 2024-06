Transavia vliegt deze week voor het eerst naar drie nieuwe bestemmingen vanaf Brussels Airport. Het gaat om routes naar Bari, Marrakech en Thessaloniki. De eerste vlucht naar Bari, wat tevens een nieuwe bestemming is voor Brussels Airport, vertrok vanmorgen vroeg.

Naar Bari in Italië wordt drie keer per week gevlogen. De eerste vlucht naar Marrakech in Marokko vertrekt morgen, vrijdag 28 juni. Ook deze route wordt drie keer per week uitgevoerd. De route Brussel-Thessaloniki wordt op zaterdag 29 juni voor het eerste uitgevoerd. Naar deze Griekse bestemming wordt twee keer per week gevlogen. Daarnaast wordt de frequentie naar een aantal bestaande bestemmingen opgevoerd.

Groeiende vraag

Transavia begon in de zomer van 2022 met vliegen vanaf Brussel. De luchtvaartmaatschappij merkt een groeiende vraag naar tickets voor zowel zon- als winterbestemmingen vanaf de Belgische luchthaven. Transavia bouwt in Brussel gestaag door aan het routenetwerk, ook door het opvoeren van frequenties. Daarmee voldoen we aan de behoefte van de consument in België, maar ook van passagiers in het zuiden van Nederland. Transavia is van plan de komende jaren verder te groeien op de luchthaven van Brussel.