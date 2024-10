Transavia vloog vandaag voor het eerst vanuit Amsterdam naar het Spaanse Granada. Vanaf eind september vinden twee keer per week vluchten plaats, op maandag en vrijdag.

Passagiers op de eerste vlucht werden voorafgaand aan de vlucht in Spaanse sferen gebracht door flamencodanseressen. Ook werden ze getrakteerd op een lekkere sangria. De flamenco maakt deel uit van de Spaanse cultuur en kent zijn oorsprong in de regio Andalusië, waar Granada ligt. Sinds 2010 is de dans erkend als UNESCO-Werelderfgoed.

Voorafgaand aan de vlucht knipten Marcel de Nooijer, CEO van Transavia, en Francisco Rodriguez, President of the Provincial Council of Granada, samen symbolisch een lint door om de nieuwe route officieel te openen. Marcel de Nooijer: “We zijn een luchtvaartmaatschappij. En dat betekent dat we willen blijven verbinden. Omdat te kunnen blijven doen in de toekomst, kiezen wij ervoor om de komende jaren onze volledige vloot te vernieuwen om daarmee schoner, stiller en zuiniger te zijn. We kijken vol vertrouwen naar de toekomst en gaan ook van de nieuwe bestemming Granada een groot succes maken.”

Francisco Rodriquez: “We zijn erg blij met deze nieuwe route die de unieke provincie Granada verbindt met Nederland. Dit biedt een kans om de banden te versterken en nieuwe synergiën te creëren. Bij deze nodig ik iedereen uit om de provincie Granada te leren kennen en te voelen. Duizend-en-één ervaringen om te genieten van een levendig Granada”.

Granada kent een indrukwekkende architectuur met Moorse invloeden. De stad is onder andere bekend van het paleizencomplex Alhambra en de kronkelende straten van de wijk Albaicín. Ook is Granada een goede uitvalsbasis voor het ontdekken van de regio rondom de stad. Mogelijk minder bekend, maar zeker de moeite waard is dat de Sierra Nevada een populair skioord is. Het skigebied heeft 107 kilometer aan piste.