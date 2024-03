Transavia ziet zich de komende tijd (opnieuw) genoodzaakt om vluchten te schrappen.

“Wij voeren voor de komende periode een operationele en commerciële aanpassing door in ons schema, zoals we dat overigens wel vaker doen”, zo laat een woordvoerder aan TravMagazine weten, dat ook in haar podcast aandacht besteedt aan het schrappen van de vluchten door de airline.

Lees ook – Transavia: bijbetalen voor cabinebagage.

Groot onderhoud

Dat er vluchten geschrapt moeten worden, is deels te wijten aan vertragingen bij groot onderhoud. Het voornaamste doel van de airline is het waarborgen van een stabiele vluchtoperatie. “Door proactief te handelen, beperken we de overlast voor zowel passagiers als personeel zo veel mogelijk”, aldus de airline.

‘Doffe ellende’ en ‘amateurs’

Binnen de reissector wordt er flink gebaald dat Transavia vluchten moet schrappen. Op social media wordt gesproken over ‘doffe ellende’ en ‘amateurs’.