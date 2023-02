TravDay 2023: groter dan ooit & op een nieuwe locatie!

Deel dit artikel

Deze vierde editie van TravDay op 3 april 2023 wil je niet missen! Door de integratie van ons Business Travel & MICE Event wordt dit niet alleen de grootste editie ooit, maar we houden het event ook nog eens op een nieuwe locatie in de Rijtuigenloods in Amersfoort.

Ontmoet vertegenwoordigers van onder meer verkeersbureaus, convention bureaus, touroperators, accommodaties, airlines, rentals, verzekeraars, airports en ICT die allemaal klaarstaan om jou te voorzien van de laatste nieuwtjes over hun producten en diensten.

Ben jij er ook bij? Meld je nu aan voor TravDay!

Nieuwe locatie: De Rijtuigenloods

Dit jaar hebben we gekozen voor een nieuwe locatie. De Rijtuigenloods in Amersfoort zal dit jaar TravDay hosten. Het succes van TravDay heeft ervoor gezorgd dat het event uit zijn jasje is gegroeid bij de vorige locatie. De Rijtuigenloods in Amersfoort is een grote industriële evenementenlocatie met een historisch karakter. De locatie heeft een centrale ligging bij de A1 en A28 en is op loopafstand van station Amersfoort.

TravDay 2.0: leisure meets business travel & MICE

Zoals de afgelopen edities is gebleken trekt TravDay bezoekers uit de sectoren leisure, MICE en Business Travel. Reden voor ons om vanaf 2023 het DNA van TravDay uit te breiden met zowel bezoekers als exposanten uit de business travel en MICE sectoren. De Business Traveller & MICE Beurs (BTMF) zal hiermee worden geïntegreerd in TravDay. Met deze ontwikkeling is TravDay hét travel trade event van Nederland!

Datum: 3 april 2023

Tijd: 14:00 – 21:00 uur

Locatie: TravDay vindt plaats in de Rijtuigenloods in Amersfoort, uitstekend bereikbaar en centraal gelegen.

Netwerken: Kom live in contact met collega’s, leveranciers, vertegenwoordigers en andere branchegenoten.

Gezellige afsluiter: De dag sluiten we af met een walking dinner en netwerkborrel.

Ben jij er ook bij? Meld je nu aan voor TravDay!

Auteur Dylan Cinjee