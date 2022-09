TravDay: de foto’s!

Deel dit artikel

De derde TravDay was er wederom één om niet snel te vergeten. Terwijl het buiten regende, genoten ruim 500 reisprofessionals van het inmiddels bekende netwerk-event voor de reisbranche in hotel Gooiland in Hilversum.

Bekijk hier de foto’s van TravDay.

Dit jaar werd TravDay gecombineerd met de Mice- en zakenreisbeurs BTMF, die op zijn beurt ruim 150 branchegenoten op de been bracht.

Ook de beursvloer was dit jaar weer goed gevuld met exposanten waaronder touroperators, luchtvaartmaatschappijen, verkeersbureaus, pretparken, IT-leveranciers, aanbieders van autohuur, luchthavens en cruiserederijen.

De volgende editie van TravDay vindt plaats op 3 april.

Bekijk hier de foto’s van TravDay.

Author Arjen Lutgendorff