Travel Counsellors houdt eerste virtuele internationale conferentie

Afgelopen vrijdag vond de jaarlijkse internationale conferentie van Travel Counsellors plaats. Virtueel hebben bijna 2000 Travel Counsellors en hoofdkantoorcollega’s uit zeven landen meegekeken naar de livestream, waar ze genoten van inspirerende sprekers en een feestelijk avondprogramma.

Tijdens deze eerste online conferentie in de geschiedenis van Travel Counsellors, gaven interne sprekers inzicht in hoe de organisatie de reisadviseurs gaat ondersteunen om samen een mooie toekomst tegemoet te gaan. Er werden diverse (digitale)ontwikkelingen op het gebied van marketing, commercial, product en (zaken)reizen gedeeld. Natuurlijk werd er ook gereflecteerd op de uitdagingen van de afgelopen periode en werd er stilgestaan bij de enorme prestatie die de Travel Counsellors hebben geleverd tijdens deze coronatijd. Daarnaast wordt het creëren van positieve ervaringen voor de klant en het onderhouden van langdurige klantrelaties gezien als de sleutel naar groei voor de onderneming in de toekomst. Ook de mentale gezondheid was een belangrijk speerpunt tijdens de conferentiedag.

Milka van Dam – Springer, General Manager van Travel Counsellors Nederland en België: “Ondanks dat dit jaar de internationale conferentie online gehouden werd was de impact er niet minder om. De presentaties van directors en collega’s waren vooral gefocust op onze gezamenlijke toekomst en alle mogelijkheden die er zijn. De interviews met de gastsprekers (waaronder Ruby Wax) hebben ons allemaal doen beseffen dat een positieve mindset key is in deze tijd. Al met al heeft het event weer een enorme boost gegeven aan het Travel Counsellors-gevoel, iets waar we trots op zijn! Wij kijken met een positieve blik naar de toekomst.”

De bomvolle agenda werd, naast interne sprekers, gevuld met externe sprekers. Zo sprak topondernemer en voormalig Dragons’s Den deelneemster Kirsty Henshaw over haar reis door het ondernemerschap. Dr. Paul Redmond, een graag geziene gast tijdens de internationale Travel Counsellors conferentie, vertelde over zijn laatste onderzoek naar het consumentengedrag en deelde interessante inzichten. Als klap op de vuurpijl sprak de wereldberoemde cabaretier en bestsellerauteur Ruby Wax over mentaal welzijn en deelde zij haar persoonlijke ervaringen. Kirsten Hughes, Managing Director van Travel Counsellors UK, zegt: “Hoewel we graag de gelegenheid hadden gehad om persoonlijk samen te komen en de prestaties van onze Travel Counsellors, collega’s en partners te vieren, was onze virtuele conferentie een mooie manier om ons jaarlijkse hoogtepunt toch samen te kunnen beleven. We hebben allemaal ongelofelijk veel geleerd het afgelopen jaar en zullen onze ervaringen meenemen in de wederopbouw van onze ondernemingen. Meer dan ooit zal de persoonlijke aanpak, de betrokkenheid en het reisadvies op maat van de Travel Counsellors zijn vruchten afwerpen. Het is speciaal om te zien hoe de TC community zich verenigt heeft tijdens deze moeilijke periode. Wij gaan hier samen uit komen en staan klaar om onze klanten te ondersteunen zodra we de wereld weer kunnen rondreizen.”

Travel Counsellors organiseerde ook een virtueel avondprogramma, waarbij een groot aantal ‘TC Heroes’ uit de hele TC community erkent werden voor hun inzet gedurende de coronatijd. Ook de Nederlandse Travel Counsellor Rike van den Beld-van Dijk werd benoemd als TC Hero voor de betrokkenheid bij haar klanten en haar Travel Counsellors collega’s. De conferentie werd feestelijk afgesloten met een quiz, een ‘TC Got Talent’-show en ander vermaak.

