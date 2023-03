Travel Counsellors neemt Holidaysplease over

Deel dit artikel

Travel Counsellors is verheugd om de overname aan te kondigen van Holidaysplease, een netwerk van gespecialiseerde reisadviseurs gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. Dit is geheel in lijn met de strategie van de organisatie, welke al enkele jaren sterk blijft groeien in omzet en aantal reisondernemers door het bieden van uitmuntende ondersteuning.

Het in Birmingham gevestigde Holidaysplease is een bekroond reisbedrijf met ongeveer 100 vanuit huis werkende reisexperts, 50 franchisenemers en ongeveer 50 werknemers. Holidaysplease en Travel Counsellors delen dezelfde visie waarbij exceptionele service richting de klant en het geven om de mensen binnen de community de belangrijkste focus hebben.

Dankzij de overname kunnen de reisexperts en franchisenemers van Holidaysplease hun ondernemingen blijven runnen, ondersteund door de huidige directie, het bredere managementteam en het ondersteunend personeel. Het creëert mogelijkheden voor iedereen om te profiteren van de bredere Travel Counsellors-community. De organisaties slaan hun handen in een om hun succes, expertise en kennis verder uit te bouwen. Het is de eerste overname door Travel Counsellors in haar bijna 30-jarige geschiedenis, welke plaatsvindt net nadat zij in januari en februari recordmaanden hebben behaald met een totale omzet van meer dan £200 miljoen.

Steve Byrne, CEO van Travel Counsellors, licht toe: “Wij zijn verheugd dat we zo’n succesvolle en hoog aangeschreven organisatie hebben overgenomen. Het was voor ons daarbij van belang dat het bedrijf zowel qua bedrijfscultuur als strategie past bij onze onderneming. Ik wil deze gelegenheid aangrijpen om de hele Holidaysplease-gemeenschap te verwelkomen; we zijn zeer enthousiast over wat deze overname zal betekenen voor beide organisaties, onze community van reisexperts en onze klanten. We zijn ongelooflijk gepassioneerd en gericht op het opbouwen van een community van de allerbeste reisondernemers die door ons platform in staat worden gesteld om uitzonderlijke klantervaringen te leveren. Beide bedrijven delen vergelijkbare bedrijfsculturen en dit wordt duidelijk weerspiegeld in de uitstekende feedback en beoordelingen van beide merken, waaronder het consequent behalen van vijfsterrenbeoordelingen op Trustpilot.”

De overname bouwt voort op de uitzonderlijke groei van Travel Counsellors in de afgelopen periode. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Managing Director Travel Counsellors Nederland & België Fred van Eijk, fred@travelcounsellors.nl.

Auteur Sharon Evers