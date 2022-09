Travel Counsellors verbreekt verkooprecord

Deel dit artikel

Op vrijdag 23 september heeft Travel Counsellors met enorme verkoopresultaten een record verbroken. De omzet was die dag vier keer zo hoog als dezelfde dag in het recordjaar 2019. 23 september 2022 staat nu in de top 5 van de allerbeste verkoopdagen ooit in de geschiedenis van Travel Counsellors.

Fred van Eijk, Managing Director Travel Counsellors: “Afgelopen vrijdag was een trotse dag! Het record is extra bijzonder omdat er in 17 jaar nog nooit een dag in september hoger is geëindigd dan een 50e plek. Op de dag voor het record vond onze Leveranciersdag plaats in Almere. Je voelt de opgedane energie en inspiratie. Dat we een dag later zo’n mooi record mogen behalen is ongekend en dit verdient een reuze pluim. Het toont de ondernemerskracht van onze Travel Counsellors aan en de duurzame groei van hun bedrijven. Dat niet alleen, ook de weerbaarheid in moeilijke tijden en de ijzersterke klantenbinging hebben hieraan bijgedragen.”

Author Sharon Evers