Travelia en Isropa Reizen zijn samenwerking gestart

Isropa Reizen heeft recent de reisapp van Travelia in gebruik genomen en laat weten dat het hierdoor een toename van de klanttevredenheid ziet. “Wij hebben voor de Travelia reisapp gekozen vanwege de mogelijkheid om voorafgaand, tijdens en na de reis in contact te zijn met de klant”, aldus aldus Ton Vendrig Managing Director van Isropa Reizen.

Vendrig laat weten dat de app tevens een overzichtelijk reisschema biedt. “Alle belangrijke reisdocumenten zitten erin en kunnen we onze locatie gebonden tips en excursies aanbieden. Sinds het gebruik van de reisapp is ons klantcontact en de klanttevredenheid toegenomen en dat is exact de aanleiding geweest om deze stap te zetten, aldus Ton Vendrig Managing Director van Isropa Reizen.”

“Fantastisch te vernemen dat het klantcontact en de klanttevredenheid is toegenomen. De reden dat wij de reisapp in 2016 hebben geïntroduceerd, is dat je als reisorganisator, via de app, ook echt mee op reis gaat met de klant. Het actieve klantcontact dat normaliter eindigt na de gemaakte boeking, wordt met de reisapp verlengd. Je zit tijdens de reis in de broekzak van jouw klant en bent nu ook van echt toegevoegde waarde richting jouw klant. Naast de reisdocumenten, voorzie je jouw klant onder andere van tips op de bestemming gedurende zijn reis”, aldus Rick ter Laak (directeur/eigenaar Travelia).

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.