Travelife Partner Award voor Personal Touch Travel

Op 20 februari j.l. heeft Personal Touch Travel de Travelife Partner Award met trots in ontvangst genomen. De award is een erkenning van de lange termijn inspanningen op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Directeur Arjan Kastelein: “In de afgelopen tijd hebben we het belangrijke traject met meer dan 100 criteria doorlopen waaraan Personal Touch Travel nu voldoet. Daar zijn we trots op. We hebben ons hele interne en externe proces onder de loep genomen en al veel stappen gemaakt. Er volgen de komende jaren nog veel meer”.

Personal Touch Travel neemt deel aan het door de EU gefinancierde SUSTOUR-project dat loopt van 2020 – 2023 en gericht is op het bevorderen van duurzaamheid in de Europese touroperatorsector door middel van een door het bedrijfsleven geleide aanpak. Het project ondersteunt meer dan 600 kleine en middelgrote ondernemingen uit 35 Europese landen bij het verbeteren van hun duurzaamheidsprestaties door middel van training, coaching en peer-to-peer leermogelijkheden.

Mr. Naut Kusters, manager van Travelife voor Touroperators, “Ik ben verheugd te zien dat duurzaamheid in de reisbranche aan kracht wint. De toekenning van Personal Touch Travel zal andere bedrijven in Nederland inspireren om dezelfde weg te volgen ”.

Auteur Arjen Lutgendorff