De Turkse reisorganisatie Corendon Touristic – een belangrijke partner van de Nederlandse touroperator Corendon – heeft de felbegeerde Travelife Partner status behaald.

Travelife is dé internationale certificering voor duurzaam ondernemen in de reisbranche. Het is een erkenning voor de inzet van Corendon Touristic voor verduurzaming en hun activiteiten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Corendon heeft sinds 2023 de hoogste Travelife status.

Een reisorganisatie moet voldoen aan meer dan 100 strenge criteria om de Travelife Partner status te mogen ontvangen. Dit gaat over duurzaamheid in de breedste zin van het woord: van duurzaam kantoorbeheer en productaanbod, tot samenwerking met internationale zakenpartners en het informeren van klanten over duurzame keuzes op reis.

Gunay Uslu, CEO van Corendon Nederland: “Dit is een belangrijke mijlpaal en ik ben heel blij dat Corendon Touristic dit heeft behaald. Zoals je uit de naam wel kunt afleiden, werken wij heel veel samen met Corendon Touristic. We willen graag zoveel mogelijk partners helpen om duurzamer te worden. Want in je eentje lukt dat niet. Alleen door met z’n allen samen te werken en de schouders eronder te zetten, maken we de reiswereld duurzamer. En daarmee klaar voor een mooie toekomst.”

De Travelife standaard is een internationaal erkende certificering. Hiermee worden de inspanningen van reisorganisaties op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen onafhankelijk getoetst. Travelife volgt daarbij de ISO 26000 MVO-thema’s, zoals milieu, biodiversiteit, mensenrechten en arbeidsrelaties. Voor steeds meer organisaties vormt dit een belangrijke, waardevolle leidraad. Bovendien is een belangrijk onderdeel van Travelife om samen met partners in de reiswereld te werken aan duurzaamheid.