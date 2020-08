Travelnauts nieuwe eigenaar Tenzing Travel

Tenzing Travel heeft een nieuwe eigenaar, dat heeft de reisorganisatie laten weten in een bericht aan haar klanten. “Tenzing Travel gaat per heden verder onder de paraplu van Travelnauts B.V., eveneens een Amsterdamse reisorganisatie waarbinnen Tenzing Travel haar eigen identiteit behoudt. In de spirit van Tenzing Norgay, blijven wij uw gids naar bijzondere en avontuurlijke vakanties, ver weg en ook dichterbij”, aldus de reisorganisatie.

“Alhoewel reizen momenteel op een laag pitje staat en u misschien ook helemaal nog niet aan uw volgende vakantie denkt, zijn wij druk bezig ons aanbod uit te breiden naar unieke reizen binnen Europa. De komende weken zullen wij u hiervan een voorproefje laten zien en ons nieuwe reisaanbod presenteren. Trots dat ik samen met mijn team het mooie aanbod van Tenzing Travel kan voortzetten”, aldus Simone Jansen (directeur Travelnauts & Tenzing Travel).

Geannuleerde of omgeboekte reis

Over een geannuleerde of omgeboekte reis zegt Tenzing: “Indien uw reis voor 2020 geannuleerd of omgeboekt is, zal de SGR dit verder met u afhandelen. U heeft een uitnodiging ontvangen om een claim in te dienen bij de SGR. Wilt u dezelfde of een andere reis bij ons reserveren, dan staan wij graag voor u klaar en zullen wij €250,- korting aanbieden ter compensatie van het ongemak. Uiteraard hoeft u dan pas een nieuwe aanbetaling te doen, nadat u de vergoeding vanuit SGR heeft ontvangen. In de loop van september nemen wij hierover contact met u op.”

Travelnauts

Travelnauts is een Nederlandse reisorganisatie die gespecialiseerd is in reizen met kinderen. Tevens zijn zij trotse winnaar van de Kids Vakantieaanbieder van het Jaar Award 2020 in de categorie Verre Vakanties. Travelnauts wil het mogelijk maken voor ouders om hele bijzondere reizen te beleven met kinderen. De gezinsreizen experts ontzorgen en regelen alles tot in detail zodat ouders echt vakantie kunnen vieren met hun kinderen. Bijzondere verblijven, overal familiekamers, rustig reistempo en op de leeftijd afgestemde activiteiten. Recent heeft Travelnauts het reisaanbod uitgebreid met 30 familiereizen binnen Europa.

